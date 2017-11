Недели не прошло после дебатов о неправильном эмоджи чизбургера от Google, как внимание пользователей переключилось на изображение пива, которое также показалось им неверным.

Один из пользователей Twitter указал на недочеты в дизайне пивного эмоджи Google. Его замечание состоит в допущенном создателями пробеле между пеной и самим пивом. «Так пиво не работает», – написал он на своей страничке.

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM

Вслед за ним пользователи начали внимательно просматривать эмоджи от других компаний, замечая, что HTC вообще не видел пива в реальной жизни, Twitter наполнил пивом ручки кружки, а дизайнеры Apple, по наблюдениям пользователей, пьют больше, чем в Google.

Google have no idea how beer or physics work, twitter have beer-filled handles, and HTC have literally never seen a beer in real life. pic.twitter.com/0N4FL53tdr