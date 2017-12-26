Рекламный ролик с Карой Делевинь возмутил интернет-сообщество

Не зря слово «харассмент» вошло в топ-10 слов 2017 года. Пользователи соцсетей возмущены демонстрацией непристойного поведения в адрес женщин от лица известного бренда.

Рекламу Jimmy Choo с Карой Делевинь на YouTube посмотрело около 5 млн человек, которые оставили под видео исключительно положительные отзывы, восхищаясь моделью, а заодно и туфлями Jimmy Choo. Того же нельзя сказать о комментариях в Twitter, пользователи которого поспешили выразить свое недоумение и раскритиковать бренд.

Сюжет ролика построен на эффектной прогулке Кары Делевинь в новых туфлях Jimmy Choo. На протяжении всего ролика модель находится в центре внимания мужчин, которые свистят ей вслед и провожают взглядом. Классика жанра.

Пользователи Twitter отмечают, что бренд выбрал не самое удачное время для выпуска такой рекламы, так как уходящий год был переполнен разного рода новостями о сексуальном домогательстве, и ролик можно интерпретировать как поощрение подобного мужского поведения.