Годом ранее мобайл составлял только треть рекламной выручки соцсетей



Офис Mail.Ru Group. Фото: корпоративный сайт

Mail.Ru Group, одна из крупнейших компаний русскоязычного сегмента интернета, опубликовала финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год. Выручка от рекламы выросла на 29,4% до 7,6 млрд рублей в четвертом квартале, в 2017 году в целом – на 28,9% до 23,7 млрд рублей. Mail.Ru Group опередила по темпам роста рекламной выручки компанию Яндекс, которая в прошлом году увеличила рекламные доходы на 20%.

Ключевым направлением Mail.Ru Group по-прежнему является мобильная реклама, отметили в компании. В 2017 году доля мобильной рекламы в общей рекламной выручке соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир) выросла и достигла половины, тогда в 2016 году она обеспечивала только около трети. Интернет-компания фокусировалась на рекламных продуктах и технологиях, которые обеспечивают эффективность и прозрачность, а также повышают ROI.

«Как и ранее, быстрее всего растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей. Наши нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей становятся все популярнее как у медийных, так и у performance-рекламодателей. Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, при этом в онлайн-сегменте перераспределение происходит в пользу мобильной рекламы и, в особенности, рекламы в соцсетях. Традиционные офлайн-бренды увеличивают долю рекламного бюджета на продвижение на мобильных устройствах, уделяя особое внимание соцсетям. В 2017 году этот тренд усилился, и мы ожидаем, что в 2018 он продолжится», – прокомментировали председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин и генеральный директор в России Борис Добродеев.

Интернет-компания продолжает инвестировать в новые проекты и выделяет часть собственного рекламного инвентаря для продвижения этих продуктов. Поэтому доступный для продажи объем инвентаря ограничен, добавили в Mail.Ru Group.



В целом, совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 2017 году выросла на 34,4% до 57,4 млрд рублей, совокупный сегментный показатель EBITDA – на 14,7% до 20,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 22,6% до 14,2 млрд рублей. «Мы ожидаем, что выручка в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на сопоставимой основе на 23–28% и составит от 68,6 до 71,4 млрд рублей», – дают финансовый прогноз топ-менеджеры Mail.Ru Group, уточняя, что он не учитывает еще не закрытую сделку по покупке киберспортивной организации ESforce.

В четвертом квартале выручка соцсети ВКонтакте увеличилась на 53,2% до 4,5 млрд рублей. Основную часть выручки приносит реклама – и, несмотря на рост IVAS (выручка от продажи виртуальных сервисов в соцсетях) ВКонтакте в четвертом квартале, темп роста рекламной выручки был выше, чем темп роста общей выручки.

Mail.Ru Group будет и дальше продвигать собственные видеоплатформы. Сейчас их суммарное среднесуточное число просмотров составляет более 1,1 млрд. Платформы ВКонтакте и Одноклассников для видеотрансляций – VK Live и OK Live – лидируют в сегменте видеостриминга на российском рынке, указано в финотчетности.