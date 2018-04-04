Реклама на социальную тематику от российских агентств и организаций

В самую пронзительную подборку на этот раз вошли акции и ролики, направленные на профилактику ВИЧ, инсульта, а также проекты, напоминающие людям о самых важных ценностях.

Нет — нормальный ответ!

В сетях прошел социальный флешмоб «Нет — нормальный ответ», в рамках которого публичные и знаменитые люди призывают не бояться говорить «нет» и объясняют на своих примерах, почему это делать необходимо.

В российской культуре не принято отказывать — мы боимся обидеть, огорчить, испортить отношения, тем самым, вредим себе — своему здоровью, своей карьере, своим отношениям. Что-то можно исправить в будущем, что-то исправить уже нельзя, например, приобретенный ВИЧ.

Организатор флешмоба: некоммерческий фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа», который создает проекты ориентированные на продвижение ценностей здоровья, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путём.

Фонд также принимает участие в международном движении Dance4Life. Именно благодаря музыкальным, танцевальным и другим проектам движения сегодня удается привлечь внимание разных людей к социально значимым проблемам во всем мире.

Флешмоб проходит под девизом: «„Нет“ — опасному поведению/отношениям/рискованным предложениям». Организаторы и участники флешмоба верят, что данная кампания поможет задуматься о себе и своем здоровье, как психологическом, так и о физическом.

Российские звезды поддержали инициативу и в социальных сетях рассказали о ситуациях, когда не побоялись сказать «нет» или, наоборот, не нашли в себе сил отказаться.

Флешмоб прошел под тегами #скажинет #дляжизни.

Следи за знаками

Во время матча все следят за руками и мимикой футболистов: только так в шуме и свете софитов можно понять, какое действие должно стать следующим, только так можно прийти к победе.

Но есть еще один повод следить за мимикой и жестами всех людей, не только футболистов: только так можно вовремя распознать симптомы инсульта.

Счет уже идет не на голы, а на минуты и даже секунды, победой станет спасенная жизнь человека рядом с вами.

Футбольный клуб «Спартак», Видеостудия Mozga и Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ запустили акцию #ударьпоинсульту. В ролике кампании футболисты «Спартака» рассказывают, как распознать инсульт.

Starbucks поддержал dog-friendly проект для собак-поводырей

Благотворительный центр подготовки собак-поводырей «Собаки-помощники инвалидов» запустил проект «Guide Dog Friendly | Мы рады собакам-поводырям», направленный на создание доступной и дружелюбной среды для незрячих людей и их собак-помощников.

Событие приурочено к Международному дню собак-поводырей, который ежегодно отмечается в последнюю среду апреля.

Сотни владельцев собак-поводырей регулярно сталкиваются с тем, что им отказывают в доступе к общественным местам, несмотря на действие федерального закона о защите прав инвалидов, согласно которому незрячий человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ к любым объектам социальной инфраструктуры.

Елена Орочко, директор центра «Собаки-помощники инвалидов» Уже более 15 лет мы обучаем собак-поводырей и бесплатно передаем их незрячим людям по всей России. Однако за годы нашей работы мы поняли, что мало обучить и передать человеку собаку, важно также формировать правильное отношение в обществе к незрячим людям, которым помогают поводыри. Только представьте, что после полутора лет ожидания и непростого обучения человек имеет все для того, чтобы сделать свою жизнь свободнее и интереснее, но на деле оказывается, что в первом же магазине ему могут указать на табличку «с собаками вход запрещён» и не пустить за покупками. Мы убеждены, что эту проблему нужно решать путем повышения уровня информированности о службе собак-поводырей. Так родилась идея создания проекта, который объединит дружелюбные организации, где будут рады всем посетителям.

Таким организациям специалисты центра предоставят всю необходимую информацию об особенностях взаимодействия с владельцами собак-поводырей, после чего на входных дверях учреждений будет размещена наклейка проекта с надписью «Мы рады собакам-поводырям».

Starbucks одним из первых поддержал данную инициативу, проинформировав общество о службе собак-поводырей и привлекая внимание к созданию дружелюбной среды для людей, нуждающихся в нашей помощи.

Слабовидящие и незрячие люди, не оставляя на улице своих четвероногих помощников, могут попробовать любимые напитки в кофейнях в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Казани.

Проект также поддержали музей современного искусства «Гараж» и Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей города Москвы.

Социальная реклама фонда « Живой»

Фонд «Живой» помогает россиянам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим серьезные заболевания. Новая ролик для фонда создал режиссер и друг фонда Георгий Лебедев.

Трогательная и убедительная социальная реклама показывает, что взрослый может оказаться таким же беспомощным, как и совсем маленький ребенок. Считается, что ребенок нуждается в постоянной поддержке, а взрослый может сам справиться со своей бедой. Фонд «Живой» знает, что это не так.

Проект #ЖИТЬ рассказал о тяжелом послевоенном времени

Проект #ЖИТЬ призван напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше.

На официальных каналах проекта регулярно появляются новые социальные инициативы, последней из которых стал ролик, приуроченный ко Дню Победы.

Создатели поясняют, Великая Отечественная война стала испытанием не только для тех, кто оказался на фронте. Своя история есть у каждого советского человека.

В сюжете показана тяжелая судьба женщин, потерявших не только своих любимых, но и рассудок. Война оставила неизгладимый след в их судьбах и жизнях, которые прежними не будут уже никогда.

Автор идеи и режиссёр — Олег Голуб.

Жуткий социальный ролик от кинокомпании с Дальнего Востока

Что может быть лучше семейной экскурсии в музей? Тем более, когда среди реликтов ушедшей эпохи затесался совершенно неожиданный экспонат?

О будущем, когда люди (в привычном понимании и представлении) остались только в виде музейных экспонатов, и о ценностях, присущих когда-то самым умным существам на планете.

Личное пространство — право каждого человека

В телефоне каждой приличной мамы с ребенком-школьником есть несколько родительских чатов, а еще любая приличная мать считает своим долгом не только проверять дневник, но и быть в контакте с преподавателем своего ребенка. Два года родительских переписок привели к пониманию того, что наше общество не всегда понимает и принимает границы личного общения. Пришлось снять, наконец, видео о личном пространстве преподавателей.

Съемка заняла три часа, снимали на одном дыхании под шутки-прибаутки и зачитывание цитат из родительских чатов съемочной группы. Команда проекта отмечает, хотелось бы сказать, что все, что вы увидели на экране — художественное преувеличение и усиление, но, к сожалению, это не так. Изменены некоторые фразы, однако частота и уровень абсурда довольно близки к реальному.