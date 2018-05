Приветствую Вас, друзья! Этот пост про то, умеем ли мы говорить нет? Недавно у нас в @marafon_schastya я подняла эту тему и отзывы наших подписчиков меня заставили сильно задуматься. Вот я и провела маленький эксперимент. Вчера я попросила Сашу сделать со мной совместную фотографию «Скажи нет!» а она мне говорит: «Мама! Я не хочу фотографироваться!» А я не унимаюсь! - Ну пожалуй-й-й-ста ??????! Кстати, так обычно и бывает. Когда кому-то от нас что-то нужно, они просят, клянчат... а, иногда, и манипулируют. И, если мы, несмотря ни на какие уговоры, все-таки отказываем, у нас появляется чувство облегчения. Почему нужно уметь сказать нет? Чтоб для себя осталось хоть немного энергии, настроения, драйва и сил. Силы уходят, если мы перестаём заботиться о себе и начинаем угождать окружающим. Хочется быть хорошей женой, замечательной мамой и лучшей подругой. В итоге всем помогла, всех порадовала, а себе не хватило. Говорить Нет! Важный навык для счастья. Но это бывает не просто, когда мама уговаривает съесть ещё пирожок, начальник просит остаться сверхурочно, или подруга просит в долг. Как говорить нет? 1. Просто и спокойно Нет. Нет я не могу этого сделать. 2. Не оправдывайтесь, не объясняйте, не мямлите. 3. Не терпите перед этим, не доходите до злости. 4. Предложите альтернативу (Я возьму пирожок домой и съем там) 5. Говорите мягко, вежливо, без обиды и напора. Поэтому, когда Саша, не желая фотографироваться, закрыла лицо волосами, я не стала с ней спорить. Это ее форма ОТКАЗА! Это ее НЕТ! Отлично! Урок усвоен. Я думаю, что она нашла ещё один способ, до которого я ещё не додумалась. #скажинет #дляжизни #4life

