Примеры нестандартного продвижения брендов в нашей подборке

Вера в добро, полеты любви, музыкальные вывески и 100 000 тюльпанов — самые интересные промокампании от брендов за последнее время.

Hot Wheels отметил День защитника Отечества в KidZania

С 23 по 25 февраля главная площадь KidZania стала местом проведения соревнований Hot Wheels! На мероприятии были гоночные треки для соревнований, свободная зона игры, DJ, аниматоры, конкурсы, подарки и море позитивных эмоций.

Три раза в день под наблюдением судей юные гонщики участвовали в гоночных заездах Hot Wheels и боролись за призовые места. В соревнованиях участвовали не только дети, но и их родители. А по итогам заездов победители получали заслуженные призы — наборы и машинки от Hot Wheels.

Подарком от KidZania для пап и дедушек стал бесплатный вход на территорию парка. За три дня KidZania посетили около 5 000 человек.

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Впиши себя в историю сборной России по футболу

Компания ООО «Мон'дэлис Русь» совместно с Российским Футбольным Союзом запускает масштабный национальный проект «Кубок вкуса 2018», победители которого смогут исполнить мечту — лично познакомиться с футболистами сборной России, а возможно, даже сыграть с ними на поле.

«Кубок вкуса 2018» — это череда масштабных акций, которые состоятся по всей России в крупных торговых сетях нашей страны. Принять участие в проекте просто — необходимо лишь приобретать продукцию брендов Alpen Gold, OREO, TUC, Dirol или Halls в магазинах-участниках, сохранять чеки, регистрировать их на сайте акции и бороться за желанные призы.

«Любятово» поможет поверить в добро

С 1 февраля по 7 апреля 2018 года во время Великого поста «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь» проводит ежегодную добрую акцию «Вложи свое сердце в большое дело!» (до 2017 года — «Помоги от всего сердца детям»).

За три года вкусную продукцию «Любятово» получили уже более 235 000 детей из нуждающихся семей по всей России. Впервые за всю историю социальной акции бренд «Любятово» провел опрос среди получателей помощи, результаты которого показали, что такая помощь ощутимо укрепляет веру российских детей в добро.

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Агентство Pro-Vision Communications отрисовало сайт для телеканала Деда Мороза

Телеканал Деда Мороза вещает два месяца в году эксклюзивно у оператора «Ростелеком». Чтобы сделать сайт одинаково привлекательным для детей и взрослых и донести миссию телеканала — создавать новогоднее настроение, — его полностью отрисовал иллюстратор.

Каждый элемент отрисовывался вручную, затем переносился в онлайн: начиная с кнопок меню и заканчивая ключевым имиджем всей кампании — поездом Деда Мороза, который транслировался в эфире телеканала. Кроме того, дизайн страниц адаптировался в соответствии с полом, указанным пользователем: розовые элементы оформления для девочек, красные — для мальчиков.

Функционал сайта включает в себя несколько игр, фоторедактор для обработки снимков в новогоднем стиле, возможность написания письма Деду Морозу и получения уникального ответа, а также другие активности. Главная игра — управление поездом Деда Мороза — была адаптирована под VR и встроена в BTL активность телеканала.

Итоги:

Среднее время нахождения на сайте составило почти 2 минуты ( KPI — 1 минута), что в 2 раза больше ожидаемого;

KPI — 1 минута), что в 2 раза больше ожидаемого; По итогам кампании было получено более 8 000 писем Деду Морозу от пользователей сайта ( KPI — 4 000). На все письма были даны уникальные ответы, это в 2 раза больше ожидаемого;

KPI — 4 000). На все письма были даны уникальные ответы, это в 2 раза больше ожидаемого; В новогоднюю галерею было добавлено более 2 000 фоторабот ( KPI — 1 500), что превосходит поставленные цели более чем на 30%;

KPI — 1 500), что превосходит поставленные цели более чем на 30%; Общее количество переходов на сайт « Ростелекома» — более 25 000 раз.

«Вдыхай зиму»: кампания в поддержку бренда Супрастин от «ЭГИС»

В России набирает обороты зимняя рекламная кампания «Вдыхай зиму», запущенная фармацевтической компанией «ЭГИС» в поддержку популярного антигистаминного препарата Супрастин на одноименном сайте www.suprastin.com.

На сайте можно легко и просто получить ответы на волнующие вопросы, связанные с аллергией в зимний период: из-за чего она возникает, как реагирует наш организм на тот или иной аллерген, какие меры лучше предпринять для устранения неприятных симптомов. А адаптивность сайта позволяет посетителям получать необходимую информацию о препарате Супрастин с любого устройства.

Для зимней рекламной кампании «ЭГИС» использовала развлекательный формат интерактивной коммуникации с пользователями: во время посещения сайта пользователю предлагается пройти увлекательный тест «Какой ты зимний герой» и открыть в себе множество суперспособностей.

Virtus.pro и MediaMarkt провели открытый онлайн-турнир по Dota 2 для любительских команд

Киберспортивная команда Virtus.pro и немецкая сеть бытовой техники и электроники MediaMarkt провели онлайн-турнира по DOTA 2. Главный приз — участие в настоящем шоу-матче против обновлённого состава Virtus.pro. Среди дополнительных наград — ценные призы от спонсоров мероприятия.

19−22 февраля победители открытой квалификации вступили в борьбу с четырьмя полупрофессиональными составами, а сильнейший коллектив ждал финальный матч с Virtus.pro. Все желающие следили за ходом турнира с помощью прямой трансляции на странице MediaMarkt Gaming в социальной сети «ВКонтакте».

Полет SVOей любви

Организаторы события: «Полет SVOей любви» Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО и коммуникативная платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ. РФ в День всех влюбленных предоставили возможность всем парам объявить полет SVOей любви.

В аэропорту был организован специальный семнадцатиметровый экран, на котором транслировались признания россиян и иностранных граждан, прибывших в Россию с визитом.

Возможность была подарена всем, кто хочет признаться в чувствах любимым, а на взлет признания выведут сотрудники аэропорта.

Для того чтобы опубликовать признание, нужно было зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Каждое опубликованное признание, получит отметку: «Полёт объявлен. ШЕРЕМЕТЬЕВО», а при перепосте признания в соцсети прикреплен стикер с золотым крылатым сердцем — символом события!

Звезды сериала « Молодежка» выдавали коньки на катке ВДНХ

Влад Канопка и Илья Огурцов, актеры сериала «Молодежка», в День всех Влюбленных преподнесли своим поклонникам приятный подарок. В самый романтичный день года актеры лично выдавали коньки влюбленным парам и посетителям ледовой площадки в павильоне проката платежной системы «Мир», расположенном на Главном катке страны на ВДНХ.

Помимо звездного проката, любителей катания ждала фото- и автограф-сессия с актерами.

«Связной» предложил намайнить скидки на авиабилеты

«Связной» запустил интеллектуальную игру Travelcoin в десктопной и мобильной версии. Цель игры — заработать t-коины, правильно отвечая на вопросы. В последствии их можно обменять на промокод, равный сумме заработанных t-коинов. Подробнее на Sostav.

На улицах Екатеринбурга появились строчки из песен

В феврале жители Екатеринбурга начали активно выкладывать в сеть «музыкальные» вывески и даже дорожные знаки. За счет добавленных к исходному тексту слов они превратились в известные строчки российских и мировых хитов. Подробнее на Sostav.

Okko и «Декабрист» запустили креативное промо в питерском метро

Промокампания включает в себя нестандартную обложку газеты Metro, флэшмоб, во время которого пассажиры метро ехали на работу с брендированной газетой, ролик о проведении флэшмоба, а также тематические конкурсы в соцсетях: горожане могли сфотографироваться с газетой в метро в образе частного сыщика и получить призы от Okko. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» подарит 100 000 тюльпанов мамам своих клиентов

В рамках праздничной акции «Тюльпаны для мамы» компания «МегаФон» доставит 100 000 тюльпанов мамам своих клиентов. Для этого абонентам сети Московского региона в течение недели нужно будет уделить общению с мамой 150 минут — всего 2,5 часа разговоров. Подробнее на Sostav.

Месси стал лицом новой промокампании « Альфа-Банка»

За 100 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 официальный банк мундиаля «Альфа-Банк» запускает масштабную национальную промокампанию. В рамках акции состоится розыгрыш 5000 сувениров с символикой предстоящего турнира и 3000 билетов на матчи ЧМ-2018.

Официальным рекламным лицом промокампании стал лучший футболист мира Лионель Месси — капитан сборной Аргентины и ФК «Барселона». Подробнее на Sostav.

Поэтический рэп-баттл прошел в московском метро

27 февраля в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялась необычная рекламная акция — презентация одноименного мюзикла. Мероприятие прошло в формате баттла за звание «короля поэтов».

Каждый участник баттла выходил на ринг в образе одного из поэтов XX века: Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака и других. В конце мероприятия все зрители и участники были приглашены на премьеру городского мюзикла «Маяковский», которая состоится 13 апреля 2018 года в Московском «Театре Луны». Подробнее на Sostav.