Алкоголь, ЗОЖ и домашние блинчики

Традиционно значительную часть нашего обзора дизайна упаковки занимают алкогольные бренды, которые обновляют свои линейки то к лету, то к Чемпионату мира, то просто так. В майской подборке с алкоголем отлично соседствуют и минеральная вода, и здоровые завтраки.

PG branding разработало торговую марку для ликера «Амаретто»

Перед командой агентства PG стояла задача разработать торговую марку для белорусского ликера «Амаретто». При разработке названия стояло одно условие — аудитория должна сразу же понимать о каком продукте идет речь, соответственно, название самого ликера должно полностью входить в название конечного продукта.

Вдохновившись итальянскими корнями ликера, креативная команда агентства разработала название, по своему звучанию напоминающее итальянское — Estetto Аmaretto. Оно удачно передает характер напитка, придавая ему приятное и слегка загадочное звучание.

При разработке визуального образа напитка команда дизайнеров базировалась на названии торговой марки и целевой аудитории продукта.

Как известно, ликер Амаретто в основном предпочитают девушки. Ключевой визуал — образ огненной девушки, созданный как будто самой природой, передает нечто прекрасное и чувственное. По словам креаторов, как в напитке бушуют нотки миндаля и абрикосовых ядрышек, так в человеке раскрывается дополнительная энергия — живая, динамичная, яркая. Выполненная под старину графика передает традиционность рецептуры легендарного напитка.

Sweet Collection: шоколад премиум-класса от BonGenie и Fabula Branding

BonGenie выводит на рынок новую линейку шоколада — конфеты Sweet Collection.

Задача для агентства: показать аудитории новый продукт, сохранив при этом узнаваемость уже хорошо известного, разработанного ранее элегантного стиля бренда.

Главными визуальными точками опоры остались крупная типографика, разбивка шрифтового блока на несколько уровней, нестандартное использование знаков пунктуации и фотостиль — так был построен новый образ, основанный на премиальной строгости BonGenie.

Лаконичный характер дизайна поддерживается и инструментами печати: особое лаковое нанесение выделяет конфеты на бархатном матовом фоне, ярко представляя новый продукт потребителям.

Getbrand превратили овсянку в утренний десерт

Компания «Мистраль» обратилась в агентство для создания линейки овсяных каш с десертными вкусами, среди которых чизкейк, тирамису, мильфей, панакота.

Основная целевая аудитория нового продукта — женщины, для которых важен полезный здоровый завтрак, но они не хотят отказывать себе в удовольствии побаловать себя чем-нибудь вкусненьким.

Этапы работы: выбор отличительной цветовой гаммы, тщательная проработка фудзоны, атмосферный сторителлинг для оборотной стороны.

Для создания вкусных акцентов была проведена фотосессия, специально для которой по скетчам были созданы миниатюрные десерты, умещающиеся в чайной ложке.

В качестве основного цвета был выбран привлекающий внимание фиолетовый, не характерный для категории «полезных каш», чтобы подчеркнуть исключительность десертной линейки. В то же время, упаковка сохранила фирменную стилистику и архитектуру бренда за счет узнаваемой яркой ленты и лучей солнца.

Brandson вывело на рынок «футбольное» печенье «Золотой Мяч»

Благодаря команде Brandson, печенье «Золотой мяч» от компании «Брянконфи» стало отличным примером латерального маркетинга. Вместо того, чтобы, как и все, «копать» в одном направлении, продукт, по словам агентства, ушёл в совершенно другую область, несвойственную аналогичным товарам.

Новый бренд, предлагая «футбольное» угощение, фокусируется на актуальном инфоповоде. Концепция упаковки flowpack основана на узнаваемом образе зелёного поля с разметкой.

Дизайн второго формата, cookie can, ассоциативно связывается с фирменным стилем ЧМ-2018. Эффектно обойдя «по бровке» все опасные моменты, связанные с авторскими правами владельцев фирменного стиля ЧМ-2018, агентство Brandson создало вкусный футбольный сувенир в удобной металлической упаковке. Иностранные болельщики могут привезти его из России к себе домой в качестве памятного сувенира.

Редизайн упаковки для хлопьев от Getbrand

Главной проблемой упаковки хлопьев «Мистраль» было неправильное построение коммуникации с потребителем: на упаковке были изображены различные добавки и фрукты, которых не было внутри. Те, кто искал кашу со вкусами, в итоге разочаровывались, а те, кто хотел купить простую овсянку, проходили мимо. Маленький логотип ютился в уголке. Надпись «Горячий завтрак — здоровый день» сливалась и была тяжела для восприятия.

Необходимо было сделать коммуникацию более внятной и харизматичной, не теряя при этом фирменную стилистику «Мистраль».

Позиционирование продукта: каша — это быстрый и полезный завтрак для всей семьи. Это базовый продукт, с которого начинается идеальный день.

Утро решили передать через желтый цвет и яркие солнечные лучи. В нижней части упаковки поместили большую миску с аппетитной горячей кашей, которой хватит, чтобы сохранить энергию до обеда. Дифференцировать разные сорта крупы в рамках одной линейки помогает фирменный элемент «Мистраль» — цветная лента. Она стала активным элементом в дизайне, выделив основные композиционные блоки: логотип, название продукта и надпись «Полезный семейный завтрак».

За счет четкой структуры подачи вся важная информация легко считывается с упаковки. Изображение злаков в верхней части упаковки подчеркивает полезность и натуральность ингредиентов.

За счет пиктограмм и инфографики покупателю в легкой и доступной форме раскрываются все достоинства продукта.

На оборотной стороне подробно идея «Вместе ещё вкуснее» раскрывается с точки зрения продукта: благодаря топпингам, которые отлично сочетаются с кашей, завтрак становится еще ярче и вкуснее. Используя ленту для демонстрации разнообразного ассортимента добавок, креаторы предлагают покупателю простор для экспериментов и поиска любимых сочетаний вкусов.

Paulig обновила дизайн всех линеек

Компания Paulig представила результат глобального ребрендинга всех своих линеек кофе. Каждая приобрела стиль, подчеркивающий индивидуальность продукта.



В центре каждой пачки по-прежнему узнаваемый шестиугольный логотип, сообщающий о 142-летней истории компании, который, однако, обновился и стал монохромным и более строгим.

Логотип является гарантом качества, сохранения традиций и богатства вкуса производимой продукции. Он также хорошо узнаваем, поэтому покупатель легко может идентифицировать любимый бренд среди других производителей.

О степени обжарки бленда, рекомендациях по типу продукта и способу приготовления сообщает также обновленная коммуникация на задней части упаковки. Легко читаемая инфографика сориентирует потребителя по всем ключевым параметрам.

Paulig Presidentti приобрел лаконичный дизайн с контрастными графическими элементами, который выгодно выделяется на полках магазинов.

Paulig Arabica сохранил обжаренное зерно в качестве основного визуального элемента. Оно же дало упаковке цветовую доминанту — в контрастном сочетании с белым это делает пачку легко заметной для покупателя.

Paulig Classic в качестве важного смыслового элемента дизайна получил оригинальную подпись основателя компании Густава Паулига. Привычная цветовая гамма линейки приобрела благородный градиент теплых оттенков, напоминающий о жарких странах, откуда родом кофейные зерна.

Paulig Mokka в новом дизайне соответствует современным трендам, сохранив однозначную преемственность предыдущей упаковке. Нежно-сливочный фон остался неизменным, а в центре внимания — table top съемка: чашка с дымящимся напитком, турка или кофемолка, соответствующие способу заваривания.

Новая линейка классических сортов для пивоварни «Догма» от агентства Unblvbl

Новый стиль должен был провести грань между пивом авторской линейки пивоварни и популярными, легкими и узнаваемыми классическими сортами. Несмотря на универсальность этикетки, агентство решило продемонстрировать уникальность каждого сорта.

Необходимо было сделать простой и максимально понятный образ, который подчеркивает территориальную принадлежность к сибирскому краю. В Unblvbl решили, что идея должна строиться вокруг географии, отсюда родилась концепция «Сибирь — месторождение хорошего пива».

Было предложено использовать топографические карты местности. Рельеф и цветовая палитра меняются в зависимости от конкретного сорта и его показателей. Где-то больше горечи, где-то выше плотность. Мелкие детали выполнены также в эстетике старых картографических легенд.

«Очаково» выпустила лимитированную серию кваса и пива в поддержку сборной России по фтуболу

Компания «Очаково» в преддверии самого значимого спортивного события лета выпустила лимитированную серию своих флагманских брендов кваса «Очаковский» и пива «Очаково Оригинальное», а также популярной пивной марки «Халзан» в новом футбольном дизайне.

Все значимые составляющие яркой футбольной игры можно увидеть на этикетке: самые зрелищные моменты матча, строгого арбитра, следящего за ходом игры, и тех, без кого матчи не были бы такими яркими — болельщиков.

«Боржоми» «переоделся» к летнему сезону

IDS Borjomi Russia представляет специальную серию «Боржоми» в новом дизайне, посвященном активному времяпрепровождению.

Легендарный бренд со 128-летней историей выпустил лимитированную серию упаковки в летнем дизайне, чтобы можно было получать максимум удовольствия от активного отдыха и драйвовых развлечений. В новом дизайне воплотились идеи того, как активно и с удовольствием можно провести время в летний период — прокатиться на гироскутере, покрутить педали, скоротать время на пикнике или укротить водную стихию на каяке.

Группа компаний «Руст» объявила о старте розлива легендарной настойки и водки «Зубровка» в обновленной бутылке

Вдохновением для оформления новой улучшенной бутылки стала чарующая красота заповедной Беловежской пущи — гравировка травинок «Зубровки» и главного символа бренда — Зубра. Яркая эмоциональная этикетка и слоган «Чистота природы» на кристально чистом стекле сразу выделяют бренд на полке.

FERMA разработала упаковку для блинчиков «Мираторг»

В визуальном решении необходимо было отразить домашний образ продукта и создать удобную систему дифференциации блинчиков по вкусам. Кроме того, важно было отстроиться от конкурентов в магазине.

Домашний характер блинчиков транслирует фотозона. Элементы изображения — скатерть, посуда — и проработанное цветовое решение создают впечатление солнечного утра и вызывают ассоциации с семейным завтраком.

Вместе с тем, композиционное решение создает акцент на фудзоне. Это усиливает ощущение аппетитности блинчиков, подчеркивает их качество и вкус.

Характер фотоизображения поддерживают типографика и информационные элементы упаковки. Лаконичные иконки позволяют потребителю быстро выбрать нужный продукт в магазине. Общая стилистика упаковки заметно выделяет продукт на полке.

Дифференциация внутри линейки выполнена за счет цветового решения элементов фотоизображения и типографики — палитра изменяется в соответствии с начинкой блинчиков.

Depot WPF вывело на рынок новый вкус эскимо «Золотой стандарт»

Эскимо «Золотой стандарт» с джемом из сибирских ягод, брусники и морошки выпущено специально к Чемпионату мира по футболу.

Растительный орнамент, напоминающий золотую хохломскую роспись, помогает раскрыть горячий характер холодного лакомства. Подробнее на Sostav.

Zatecky Gus обновил дизайн упаковки к сезону

В фирменном стиле, который обновили дизайнеры голландского агентства Cartils BV, в большей степени подчеркнут премиальный статус бренда и качество производимой продукции.

В результате проработки типографики на упаковке бренда остались только лаконичные надписи на чешском языке, были убраны лишние элементы, упаковка стала еще более заметной и премиальной. Центром композиции по-прежнему остался увеличенный герб, увенчанный золотой короной, с главным героем бренда — Гусем. Подробнее на Sostav.

Depot WPF разработало упаковку для «Братьев Чебурашкиных»

Команда проекта обратила внимание на важность для нового продукта понятия «семья». Оно не только встречается в названии бренда, но и заложено в бизнес-философии производителя.

Этот уникальный дух дизайнеры и решили передать, показав на упаковке живые истории о семейном молочном производстве. Главными героями графических зарисовок стали девочка и корова, которая из категорийного персонажа здесь превратилась в настоящего члена «молочной семьи». Подробнее на Sostav.