Компании выпускают первые ролики к Рождеству и Новому году





Хэллоуин прошёл, и агентства с рекламодателями переключили всё своё внимание на грядущие рождественские и новогодние праздники.

Свой предпраздничный рекламный ролик, отражающий высокое качество работы, накануне опубликовала почтовая служба США. Цель видео – показать, что даже самые незначительные вещи, порой, оказываются самыми важными.

Главный герой ролика – ребёнок, который перед Рождеством грустит из-за того, что у его любимой игрушки оторвался нос. Родители, заметив это, оперативно оформили доставку недостающей детали прямо перед праздником, а почта США, несмотря на обилие заказов, легко справляется даже с таким обращением, сделанным в последние минуты.

Рекламное видео обращает внимание на надежность американской почтовой службы. Новогодние подарки, которые люди со всего мира отправляют друг другу, безусловно, самые важные в году. Почта США считает своей основной миссией доставить эти эмоции, пожелания и мечты своевременно.

Ролик создан совместно с McCann Worldgroup.