В 2017 году сервисы директ-мейл ФГУП активно использовали такие компанииюкак ЦУМ, «Лента», L’Oreal, Incanto, Royal Canin

Количество директ-мейл отправлений «Почты России» выросло в 20 раз с 2015 года, с 2,5 млн отправлений до 50 млн штук в 2017 году, сообщила замглавы ФГУП по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Действующий портфель продуктов линейки директ-мейл «Почты России» позволяет осуществлять таргетированные адресные рассылки в почтовый ящик как в отдельно взятом регионе, так и по всей территории России. В зависимости от типа продукта минимальный тираж рассылки может варьироваться от 500 до 2000 тысяч штук, иметь креативный формат и персонифицированное обращение, а также включать в себя товарное вложение. В 2016 году количество таких отправлений составляло 25 млн штук. В 2018 году ФГУП планирует доставить свыше 60 млн отправлений директ-мейл.

«Почта России формирует продуктовую линейку директ-мейл исходя из потребностей участников рынка. На данный момент в компании существует ряд продуктов, позволяющих нашим клиентам осуществлять эффективные директ-мейл коммуникации. Мы активно перенимаем зарубежный опыт и делимся им с участниками российского рынка», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

База данных «Почты России» насчитывает более 62 миллионов адресов домохозяйств физических лиц, с возможностью таргетинга более чем по 70 признакам, а также 4,3 миллиона адресов юридических лиц. В 2017 году сервисы директ-мейл ФГУП стали активно использовать такие компании как ЦУМ, «Лента», L’Oreal, Incanto, Royal Canin.