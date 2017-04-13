Сегодня состоялась церемония награждения лучших проектов в отечественном дизайне





Сегодня на Первой Московской биеннале дизайна, масштабном и уникальном проекте Центрального Дома художника, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Московского Музея Дизайна и Фонда поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела», состоялась церемония награждения лучших работ участников биеннале. Sostav поздравляет победителей и публикует список выигравших работ.

На биеннале были представлены последние достижения в дизайне по широкому спектру областей его бытования. Промышленный дизайн, графический дизайн, информационный дизайн, средовой дизайн, фэшн-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн. Дизайн как искусство, дизайн как мышление, дизайн как коммуникация, дизайн как средство продвижения товаров и услуг, технологий и бизнеса. Сегоднея организационный комитет биеннале выбрал лучшие проекты участников.

Оргкомитет Первой Московской биеннале дизайна

наградил почетными призами:

1. Посольство Венгрии, Венгерский культурный центр в Москве за экспозицию «Shaping Hungary: Венгерский дизайн в 21 веке» в рамках Московской Биеннале Дизайна.

2. Школа дизайна НИУ ВШЭ за выставку студенческих работ в рамках Московской Биеннале Дизайна.

3. Коммуникационная группа LBL за инсталляцию Московского международного Фестиваля «Круг Света» на МГУ.

4. Куратор Александр Шумский. Креативный директор Екатерина Мельникова за специальную экспозицию Национальной палаты моды в рамках Московской Биеннале Дизайна.

5. Викторина Родионова и группа студентов СПбПУ за плакат в экспозиции «Графический дизайн» ва за специальную экспозицию Национальной палаты моды в рамках Московской Биеннале Дизайна.

6. Петр Банков за плакат в в экспозиции «Графический дизайн»

7. Владимир Чайка за плакат в экспозиции «Графический дизайн»

8. Брендинговое агентство Depot WPF за разработку бренда "Список Покупок".

Заказчик: магазин фермерских продуктов «Амбар»

9. JSKT data group за интерактивную визуализация романа «Война и мир. Читаем роман»

10. Дизайн-центр МИА «Россия Сегодня» под руководством Антона Степанова за интерактивный проект «Великий Сибирский путь».

11. Дмитрий Кавко за трехканальную видеоигру «Ангелов переулок»

САУНДТРЕК: MUJUICE

12. Аглая Демиденко, Николай Ершов, Андрей Манирко и Саша Пас (проект Playtronica) за игровое пространство Playtron и Touchme.

Производство Завод «Резонит».

13. Борис Демин за дизайн модульной пространственной системы INFINITYCONST EVO.

Заказчик: ООО "Студия Дега".

14. Ярослав Рассадин. За дизайн семейного мини-кинотеатра.Бренд «Cinemood».

15. Студия Артемия Лебедева. За дизайн серии электроники и товаров для дома

16. Компания «Смирнов Дизайн». Система уничтожения комаров «AERO»

17. За дизайн автомобиля Marussia B2. Автор образа Максим Шершнев и группа дизайнеров под руководством шеф-дизайнера Максима Чащина. Заказчик «Маруся Моторс»

18. Святослав Саакян и Андрей Чирков за дизайн бронеавтомобиля Фалькатус.

Разработка и производство ФОРТ-Технология.

19. Центр прототипирования высокой сложности Кинетика-МИСИС под руководством Владимира Пирожкова за дизайн пилотируемого транспортного корабля нового поколения для РКК «Энергия»

20. ПАО «АВТОВАЗ» за дизайн серийного автомобиля Vesta, концептов Vesta SW CROSS и X CODE. Бренд «LADA».

Вы можете посмотреть эти работы Первой Московской биеннале дизайна, которая в настоящее время (до 16 апреля 2017 года) проходит Центральном Доме художника.