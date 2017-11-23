Новый стиль нацелен на молодую и активную аудиторию, открытую к здоровому образу жизни

Креативное агентство «Соль» разработало название, айдентику и дизайн-концепт упаковки сети здорового и вкусного питания с линейкой собственных продуктов навынос.

Каждое блюдо сети – от напитков до завтраков – это чередование полезного слоя с лакомым. Такой формат нацелен на молодую и активную аудиторию, открытую к здоровому образу жизни.

Несмотря на свою молодость, эти люди уже чего-то достигли в жизни и хотят внешне соответствовать своему социальному статусу. Например, хорошо выглядеть. Это те люди, которые посещают фитнес-клубы не для медали участника марафона, а чтобы быть в центре внимания на вечеринке. И они не намерены отказываться от всего вкусного для соблюдения спортивного режима. Они ещё слишком молоды для таких жёстких ограничений, ограничения – это скучно. Им нужен вкусный компромисс, который VR Group готовы им предоставить.

В борьбе со скукой и в поиске такого компромисса были придуманы неординарные миксы фруктов и овощей, подвластные воображению далеко не каждого человека. Они подтолкнули агентство к поиску названия, которое бы передавало безграничность фантазии. «Название «Плод воображения» нам понравилось тем, что уже на уровне слов передаёт бесконечно фантазийные сочетания ингредиентов и вкусов. А ещё оно удачно отражает концепцию, в которой напитки и основные блюда находятся на одном развороте меню. Плоды, будь то фрукты, овощи или ягоды, как известно, можно пить, а можно есть», – рассказывает директор по маркетингу VR Group Никита Черноусов.

В системе визуальной идентичности авторы продолжили развивать тему фантазий, главную роль в которых сыграл продукт.

«Множество чередований полезных и вкусных ингредиентов, дополненное неожиданными появлениями фруктов и овощей в привычных рецептах, легло и в основу визуального языка. Здоровое питание перестало быть скучным и однообразным. Теперь его многообразие ограничивается только пределами вашего воображения», – добавляет Ирина Васильева, старший дизайнер «Соль».

В VR Group рассчитывают, что новый бренд найдёт отклик в сердцах московской аудитории, и уже строят планы на популяризацию формата в регионах России.





Состав творческой группы:

VR Group (клиент)

Никита Черноусов

Вадим Рыдкин

СОЛЬ (агентство)

Креативный директор: Дмитрий Чигирин

Арт-директор: Дмитрий Краснов

Старший дизайнер: Ирина Васильева

Копирайтер: Анна Филатова

Аккаунт-директор: Сергей Ковалёв

Аккаунт-менеджер: Татьяна Борисова