Креативное агентство «Соль» разработало название, айдентику и дизайн-концепт упаковки сети здорового и вкусного питания с линейкой собственных продуктов навынос.
Каждое блюдо сети – от напитков до завтраков – это чередование полезного слоя с лакомым. Такой формат нацелен на молодую и активную аудиторию, открытую к здоровому образу жизни.
Несмотря на свою молодость, эти люди уже чего-то достигли в жизни и хотят внешне соответствовать своему социальному статусу. Например, хорошо выглядеть. Это те люди, которые посещают фитнес-клубы не для медали участника марафона, а чтобы быть в центре внимания на вечеринке. И они не намерены отказываться от всего вкусного для соблюдения спортивного режима. Они ещё слишком молоды для таких жёстких ограничений, ограничения – это скучно. Им нужен вкусный компромисс, который VR Group готовы им предоставить.
В борьбе со скукой и в поиске такого компромисса были придуманы неординарные миксы фруктов и овощей, подвластные воображению далеко не каждого человека. Они подтолкнули агентство к поиску названия, которое бы передавало безграничность фантазии. «Название «Плод воображения» нам понравилось тем, что уже на уровне слов передаёт бесконечно фантазийные сочетания ингредиентов и вкусов. А ещё оно удачно отражает концепцию, в которой напитки и основные блюда находятся на одном развороте меню. Плоды, будь то фрукты, овощи или ягоды, как известно, можно пить, а можно есть», – рассказывает директор по маркетингу VR Group Никита Черноусов.
В системе визуальной идентичности авторы продолжили развивать тему фантазий, главную роль в которых сыграл продукт.
«Множество чередований полезных и вкусных ингредиентов, дополненное неожиданными появлениями фруктов и овощей в привычных рецептах, легло и в основу визуального языка. Здоровое питание перестало быть скучным и однообразным. Теперь его многообразие ограничивается только пределами вашего воображения», – добавляет Ирина Васильева, старший дизайнер «Соль».
В VR Group рассчитывают, что новый бренд найдёт отклик в сердцах московской аудитории, и уже строят планы на популяризацию формата в регионах России.
Состав творческой группы:
VR Group (клиент)
Никита Черноусов
Вадим Рыдкин
СОЛЬ (агентство)
Креативный директор: Дмитрий Чигирин
Арт-директор: Дмитрий Краснов
Старший дизайнер: Ирина Васильева
Копирайтер: Анна Филатова
Аккаунт-директор: Сергей Ковалёв
Аккаунт-менеджер: Татьяна Борисова