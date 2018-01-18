Правительство РФ рассчитывает, что таким образом будет снижена нагрузка на предпринимателей

Правительство РФ вынесло на рассмотрение Комитета Госдумы по экономической политике документ, отменяющий плановые проверки в сфере рекламы. Предполагается, что это снизит нагрузку на предпринимателей, сообщает «Парламентская газета».

Документ предлагает определить только два основания для внеплановой проверки: одно из них - мотивированное представление антимонопольной службы, второе — из СМИ о фактах нарушения обязательных требований. При этом предварительное уведомление о проверке не допускается.

При проведении плановых проверок в сфере рекламы антимонопольные органы анализируют образцы рекламных материалов, которые публиковались не ранее одного года до даты проведения проверок. Оценивается в том числе реклама, которая на момент проверки уже не распространяется и по которой не поступали жалобы или обращения от граждан и юридических лиц.

В случае принятия инициативы, проверки по превышению уровня громкости рекламы в теле- и радиопрограммах будут отменены.