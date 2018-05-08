По мнению участников отрасли, запреты приведут к распространению нелегальной продукции

Пивовары предупредили правительство, что в случае введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя в период ЧМ-2018, болельщики со всего мира могут стать жертвами торговли опасным нелегальным крепким алкоголем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента AB InBev Efes Дмитрия Шпакова вице-премьеру правительства Р Ф Аркадию Дворковичу.

Шпаков пишет, что компания, чей бренд Bud — официальный спонсор мероприятия, обеспокоена заявлениями представителей региональных властей о возможных ограничениях на продажу и потребление алкогольной продукции, включая пиво, на территории городов—хозяев чемпионата, в частности Москвы. Одним из факторов таких ограничений может стать «резкий скачок нелегальной торговли крепким алкоголем и связанный с ней риск продажи некачественной и опасной для жизни продукции болельщикам со всего мира», предупреждает Шпаков.

При этом, подсчитали участники рынка, потери бюджета в одной Москве составят до 2 млрд рублей. Возможные убытки от запрета на продажу пива в ходе чемпионата нанесут ущерб добросовестным предпринимателям, негативно отразятся на уровне занятости, в первую очередь сезонной, как в пивоваренной, так и в смежных отраслях.

Свою обеспокоенность возможными ограничениями выразил и исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов в письме мэру Москвы Сергею Собянину.

Напомним, ранее столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции заявил, что накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018 (с 14 июня по 15 июля) в Москве установят зональные ограничения на продажу и употребление любой алкогольной продукции в любой таре: ее нельзя будет купить в магазинах и заведениях около стадионов. Аналогичные меры могут быть введены и вблизи стадиона в других городах.



Если ограничения на торговлю пивом будут введены, то надежды на то, что по итогам 2018 года российский рынок пива впервые за много лет выйдет в плюс по объемам, могут не оправдаться, заявляют участники рынка. В апреле Минэкономики давало прогноз, согласно которому продажи пива внутри России в текущем году должны вырасти на 2,3%, до 746,8 млн дал.