Новые правила повергли пользователей в ярость



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Около 10 миллиардов фотографий, принадлежащих 100 миллионам пользователей фотохостинга Photobucket, перестали отображаться. Причиной стало решение руководства сервиса ввести плату за услуги, которые до этого многие годы предоставлялись бесплатно, сообщает PetaPixel.

Самые давние пользователи размещали фотографии и публиковали встроенные изображения на Photobucket с 2003 года. Сервис 14 лет был бесплатным, компания зарабатывала за счет рекламы, размещенной на сайте. В конце июня хостинг сообщил, что начинает взимать плату в размере $399 в год.

В разделе «Типы аккаунтов» теперь перечислены три типа: бесплатный, аккаунт без баннеров и премиальный. Бесплатный профиль вмещает 2 ГБ для хранения фотографий, и не разрешает встраивать изображения на сторонних сайтах. При превышении лимита он замораживается и может быть разблокирован, если юзер перейдёт в ряды платных подписчиков.

Большинство пользователей узнали об изменениях, когда увидели на сторонних сайтах вместо своих картинок с Photobucket сообщение о неполадках. Нововведения повергли пользователей в ярость: «Photobucket, вы отвратительны», «Вы убили годы истории», «Горячо поздравляю руководство Photobucket, которое только что убило собственный сайт, потому что никто не будет платить такую сумму, а перейдёт на другой хостинг», — сообщают они в соцсетях.