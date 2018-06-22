Производитель сигарет призвал творческое сообщество активнее рассказывать о бездымных альтернативах

Табачный гигант Philip Morris International впервые за долгое время появился на фестивале Cannes Lions. Возможно, это показатель того, что на рынке появится ещё один клиент с запросом на креативные решения. Представители компании обратились к рекламной индустрии с серьезным заявлением: принять участие в создании мира без табака. Компания хочет направить весь потенциал науки, технологий и инноваций на бездымные альтернативы, которые они смогут предложить курильщикам.

Мариан Зальцман, старший вице-президент по коммуникациям, уверен, что проблема в недостаточной осведомленности общества о бездымных альтернативах, поэтому он предложил творческому сообществу присоединиться к движению.

При этом представители PMI заявили, что наилучшим выбором для человека будет полный отказ от никотина и табака, но для тех, кто этого не делает, научные бездымные альтернативы должны стать лучшим решением, чем просто сигареты.

«Мы хотим создать мир, где все люди, которые не смогли отказаться от никотина, переключились на менее вредные альтернативы», — заявил Яцек Ольчак, главный операционный директор PMI.

В качестве доказательства того, что заявление в Каннах — не просто слова, спикеры представили Emakina Group — независимую группу коммуникационных агентств в Европе, которая первая объявила о своей приверженности будущему, свободному от табачного дыма.

Выступление проходило на площадке под названием PMI Science Lounge. Спикеры сообщили об исследованиях компании, которые ведутся для оценки и создания целого ряда альтернатив сигаретам. На площадке можно было ознакомиться с выводами, описывающими, в частности, риски от электронных сигарет.

Производитель уже запустил кардинальную трансформацию бизнеса, целью которой является будущее без сигаретного дыма. На смену традиционным сигаретам должны прийти бездымные продукты. На данную категорию уже приходится 4,4% поставок, 74% расходов на научные исследования и 39% глобальных коммерческих расходов. Конкретные шаги были озвучены в отчете PMI об устойчивом развитии за 2017 год.

Материал подготовили наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец.