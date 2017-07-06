Производитель лекарств сообщил о потере части выручки из-за кибератаки



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Британская Reckitt Benckiser, производитель Nurofen, Durex и Vanish, не может восстановить работу заводов после атаки вируса Petya, и снизила из-за него прогноз продаж, сообщает The Guardian.

Reckitt Benckiser, производитель лекарств, предметов гигиены и товаров для дома, объявила, что потеряет часть выручки из-за кибератаки, от которой на прошлой неделе пострадали десятки компаний по всему миру.

Распространившийся вирус Petya привел к сбоям и в производстве Reckitt Benckiser. «Как следствие, мы не смогли до закрытия квартала отгрузить некоторые заказы и выставить счета клиентам. Проблемы на некоторых наших заводах сохраняются до сих пор, но мы планируем полностью восстановить их деятельность», – говорится в заявлении компании.

С учетом влияния кибератаки компания ожидает неизменной сопоставимой выручки за II квартал. Reckitt Benckiser – первая компания, сообщившая о потере выручки из-за вируса.

Напомним, в мае мир пострадал от другого вредоноса - WannaCry, который оказался одним из самых бысрораспространяющихся вирусов. Буквально за несколько дней он успел заразить более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Вредоносная программа зашифровывала все файлы на компьютере и требовала оплату для разблокировки. По предварительным оценкам, организаторы атаки смогли заработать на ней около 42 тысяч долларов.