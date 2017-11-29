Серия роликов основана на автобиографичных историях молодых и талантливых горожан

Петербургское креативное агентство «Декабрист», вдохновившись рекламной кампанией линейки тарифных планов «Включайся!», разработало серию историй про петербуржцев. В основу роликов легли автобиографичные истории молодых и талантливых горожан, которые живут, творят и вдохновляются городом на Неве.

В своих новых рекламных кампаниях «МегаФон» каждый раз открывается с новой стороны. Это объясняет частая смена агентств, к которым «МегаФон» обращается с предложением о сотрудничестве. Нашумевшее продвижение своей странички в Instagram от SETTERS, серия роликов от Instinct, скандальное промо нового приложения «Английский язык» от агентства, которое пока решили не разглашать.

Теперь «МегаФон» для продвижения своих услуг в Санкт-Петербурге обратился к агентству «Декабрист». Агентство решило поэкспериментировать и сделать «петербургскую» версию роликов. Креативщики предложили несколько идей, но остановились на сторителлинге.

Основатель и креативный директор агентства «Декабрист» Антон Мохов отмечает, что новое позиционирование «МегаФона» “все начинается с тебя” – очень честная и правильная в своем посыле идея, которую агентству захотелось донести через истории молодых петербуржцев, которые любят свой город, горят своим делом и ищут новые возможности для самореализации.

«Мы верим, что таких людей в нашем городе большинство, и они заряжают Петербург правильной, творческой энергетикой», – добавляет Антон Мохов.

Два героя, две абсолютно разные истории, которые объединяет страсть к любимому делу и стремление к свободе самовыражения.

Героиня первого ролика – балерина Мария Мирская, воспитанная в классических традициях русской балетной школы, выступала во многих театрах Петербурга, в том числе на сценах Александринского и Эрмитажного театров, но в последнее время все больше возможностей для самовыражения находит в современных техниках танца.

«Для меня танец – главный способ самовыражения. В нем все мои эмоции, переживания, радости и печали. Я не могу представить свою жизнь без любимого дела и Петербурга, города, который не перестает меня удивлять и вдохновлять», – рассказывает Мария.

Вторая история петербургского альманаха «МегаФона» посвящена брутальному стантрайдеру («стантрайдинг» – экстремальный мотоспорт) Роману Дреду. Человеку, пережившему множество тяжелейших травм из-за увлечения опасным видом спорта, но не растерявшему свою страсть к стантрайдингу и скорости.

«Многие, видя мои трюки, думают, что я сумасшедший и, наверное, отчасти они правы. А как иначе? Когда ты действительно горишь своим делом, ты не думаешь о времени, сложностях, травмах. Мне нравится все, что связано с мотоциклами, – от работы в гараже до выполнения сложных трюков. Это мое самовыражение и мой способ заявить о себе», – поясняет Роман.

«Петербург занимает особое место в истории нашей компании, ведь это родина «МегаФона». И, конечно, наш город – центр притяжения талантливых людей, готовых воплощать свои идеи в жизнь и добиваться желанных результатов. Многие жители Петербурга пользуются услугами этого оператора связи, мы помогаем им не только решать повседневные задачи, но и достигать заветных целей. Благодаря новым возможностям анализа больших данных нам удалось создать инновационные тарифы линейки «Включайся!», которые учитывают реальные интересы абонентов и предлагают именно тот объем услуг, который им необходим», – рассказывает директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала «МегаФона» Кермен Манджиева.



Состав творческой группы:

МегаФон Северо-Запад (клиент)

Директор по связям с общественностью: Кермен Манджиева

Decembrist (агентство)

Креативный директор/Арт директор: Антон Мохов

Монтаж/Цветокоррекция: Виктор Исамухамедов

Звукорежиссер: Александр Карелин

Музыка: Артем (Yosh) Теплинский/Sk1ttles Beats

Фотограф: Василий Бударин

Режиссер/Оператор: Иван Егоров

Съемка с воздуха: Алексей Нездайминов

Балерина/Мотоциклист: Мария Мирская/Роман Дред