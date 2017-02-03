Организация предложила избавить игрушки от звериных шкур

Меховые аксессуары не к лицу даже игрушечным воинам, считает зоозащитная организация PETA. Ее активисты из Великобритании обратились к руководству Games Workshop с просьбой избавить фигурки Warhammer от звериных шкур.

Защитники прав животных признают, что персонажи вселенной Warhammer вымышлены, однако считают недопустимым демонстрировать меховые предметы одежды. Игрушка со звериной шкурой показывает, что ношение меха вполне приемлемо.

Пользователи не оценили инициативу PETA и обвинили организацию в лицемерии. Если активисты взялись за вымышленный мир, значит, в реальном все проблемы уже решены, отмечают они.