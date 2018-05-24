Первыми магазинами, где будет реализовано решение, станут торговые точки «Фасоль»

Mastercard, Банк Русский Стандарт и сеть мелкооптовой торговли Metro Cash&Carry заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает запуск первого в России сервиса по снятию наличных одновременно с оплатой покупки банковской картой на кассах. Первыми магазинами, где будет реализовано решение, станут торговые точки «Фасоль» — франшиза компании Metro Cash&Carry.

Магазины «Фасоль» выбраны первыми для запуска сервиса, т.к. являются независимыми магазинами формата «У дома» под единым брендом. Для получения наличных в торговой точке достаточно будет расплатиться банковской картой Mastercard или Maestro за покупку в магазине «Фасоль», предлагающем новый сервис, и попросить кассира выдать необходимую сумму наличными. Максимальная сумма снятия наличных за одну операцию составит 5000 рублей.

«Сервис выдачи наличных при покупке по карте уже доступен во многих странах мира, и наши исследования подтверждают, что удобное и быстрое снятие наличных способствует в итоге более активному использованию безналичной оплаты. Зная, что получить нужную сумму можно практически в любой момент, держатели карт чувствуют себя более комфортно и уверенно. В результате они оставляют на счетах больше денежных средств и чаще оплачивают покупки картами. Кроме того, этот сервис поможет решить вопрос получения наличных в удаленных регионах страны, где мало банкоматов или банковских отделений. Мы уверены, что новая услуга будет широко востребована в России и полезна как для покупателей, так и для розничной торговли и банков», — отмечает Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

«Главный приоритет Metro — поддержка предпринимателей в развитии их дела. Такие сервисы, как снятие наличных при оплате покупок картами на кассах магазинов, дают бизнесу наших профессиональных клиентов дополнительные возможности роста, в частности, трафик покупателей. Развивая и предлагая новые решения для бизнеса вместе с нашими партнерами, Metroзначительно способствует развитию рынка мелкой розничной торговли в России», — комментирует Джери Калмис, генеральный директор ООО «Метро Кэш энд Керри» в России.