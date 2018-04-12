Телеканал проведёт зрительский опрос в эфире «Голос.Дети» с помощью технологии HbbTV

Последние два выпуска проекта «Голос.Дети», выходящего на «Первом канале», будут транслироваться в режиме интерактивного ТВ на основе технологии HbbTV. Она позволяет проводить в эфире опрос зрителей, которые смогут голосовать с помощью своего пульта, сообщила пресс-служба телеканала.

Технология распространена во многих странах и уже используется на более чем 300 глобальных телеканалах, в мире к ней подключено более 43 миллионов телевизоров, в России — несколько миллионов. Производители телевизоров встраивают в них функцию HbbTV с 2009 года.

Технология позволяет выводить на экран дополнительную информацию о происходящем в эфире, а также в режиме реального времени проводить опросы во время трансляций. Зрители, в телеприемниках которых функция HbbTV, а сами телевизоры получают цифровой телевизионный сигнал и подключены к сети интернет, увидят в углу своих экранов красную кнопку. Если ее нет, HbbTV можно включить в меню настроек телевизора.

Новый режим показа будет осуществлен 13 апреля, когда в эфире пройдет дополнительный тур (где зрители выберут троих последних финалистов), а также 20 апреля во время Финала 5-го сезона проекта «Голос. Дети».

Похожую технологию также экспериментирует «СТС Медиа», сообщил «Коммерсанту» представитель холдинга. Во время рекламного блока внизу экрана всплывает строка с предложением получить более подробную информацию о продукте. Чтобы купить его, зрителю надо нажать «ОК» на пульте, после чего откроется окно микросайта. В нем зритель может выбрать способ завершения заказа, рассказали в «СТС Медиа».

Результаты пилотного проекта показали, что средний CTR (показатель кликабельности) тестовой плашки составил 4,1%. «ТВ-аудитория охотно контактирует с интерактивным контентом», — пояснил представитель «СТС Медиа»