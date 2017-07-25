Фанаты приложения столкнулись с техническими проблемами, получив в ответ от организаторов извинения

В Pokémon Go каждый месяц по-прежнему играют более 60 млн человек, а каждый пятый открывает игру ежедневно. По данным исследовательской компании Apptopia, за год приложение было загружено 755 млн раз и принесло его владельцам более 1,2 млрд долларов.

Первый в истории приложения фестиваль Pokémon Go прошел в минувшие выходные в Чикаго. И прошел катастрофически плохо. Это признали организаторы, которые не справились с техническими проблемами и в тот же день принесли участникам свои извинения. Надеждам поймать редких монстров и отыскать костюмы Пикачу и шлемы Магикарпа не суждено было сбыться.

Главный исполнительный директор компании-разработчика Niantic Labs Джон Ханке сказал, что, несмотря на оперативное устранение многих технических сбоев, получить нужный опыт и удовольствие от игры, к сожалению, фанатам приложения не удалось. Участникам пообещали возместить стоимость билетов, дополнительно предоставить внутриигровую валюту и подарить редкого покемона.

В свое время у Pokémon Go уже были проблемы с сервером, особенно в первый месяц его работы. С момента запуска игры разработчики постоянно добавляли новый контент и персонажей. Сегодня они обсуждают возможность внедрения таких функций, как разведение, обучение и торговля монстрами. Не исключено, что Niantic расширит и рекламные возможности для партнеров, в том числе для проведения подобных массовых мероприятий.

Тем не менее, фиаско в Чикаго оказалось довольно показательным. Ведь по своей задумке приложение поощряет взаимодействие с другими игроками в мире дополненной реальности через смартфоны. Однако с учетом роста популярности к контенту AR и VR, можно предположить, что интерес к Pokémon Go и подобным приложениям в ближайшее время вряд ли угаснет.