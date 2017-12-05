В играх примут участие представители крупнейших рекламные агентств и брендов страны

Интернет подразделение коммуникационного агентства «Страна-онлайн» совместно с МоЗгва проводят Первые Интеллектуальные Рекламные Игры.

В играх примут участие представители крупнейших рекламных агентств и брендов страны. За звание самой Интеллектуальной команды поборются: Digital Arts Network (DAN) Moscow, OMD OM Group, GroupM, Digital BBDO, ADV Digital, Publicis Russia, Рекламное агентство POCCT, Main Target Group, Media Instinct Group, MEDIA STARS Digital Group, I.COM, Трансконтинентальная МедиаКомпания (TMK), MGCOM, WEBBIKA, I-GURU, РОСТЕЛЕКОМ, ГАЛС, STADA, ЭГИС.

По регламенту в составе команд может быть от 4х до 10ти человек. Вопросы турнира затронут в основном рекламную индустрию.

Событие состоится в четверг, 7-го декабря 2017-го года. Турнир пройдет в дружественной атмосфере, участников ждут ценные призы и подарки.

Первые интеллектуальные игры пройдут при поддержке проекта Sostav.ru, победители будут опубликованы на сайте 11 декабря.

Страна-онлайн – коммуникационное агентство, реализует рекламные возможности следующих интернет-ресурсов:

vesti.ru, auto.vesti.ru, hitech.vesti.ru, travel.vesti.ru, vestifinance.ru, russia.tv, filmpro.ru, gmbox.ru, strana.ru, moya-planeta.ru, naukatv.ru, m24.ru, 360tv.ru, Liveinternet.ru, jv.ru, u-mama.ru.

Предлагает таргетированное размещение на 14 тематических и более чем на 90 региональных телеканалах, 16 интернет-ресурсах и является одним из лидеров по объему рекламного инвентаря. Страна-онлайн разрабатывает и реализует специальные проекты любой сложности на ТВ и в Интернете.