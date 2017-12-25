Новинку из меню ресторана доставит на дом Delivery Club

Сеть «Бургер Кинг Россия» сообщила, что только на один день 1 января в меню доставки на дом включит рассол. Он будет продаваться по цене 10 рублей за литровую порцию.

«Преимущество нашей доставки в том, что мы доставляем бургеры всего за 30 минут и этот сервис бесплатный для клиентов. Мы уверены, что 1 января оперативная доставка рассола за полчаса будет очень востребована и усилит любовь к нашему бренду, поэтому решились на подобную инновацию», – сообщили в пресс-службе «Бургер Кинг Россия».

Запуск новинки в ассортименте сервиса доставки сети подтвердил оператор Delivery Club. Доставка будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

«Мы поддерживаем инициативу «Бургер Кинга» и уверены, что спрос на этот продукт будет. Мы уже забронировали увеличенный штат курьеров на утро 1 января», – отметил Олег Дорожок, директор по маркетингу Delivery Club.