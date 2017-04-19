13 и 14 апреля в Сочи Казино и Курорт провели «Общее Собрание Директоров»





Гостями курорта Горки Город стали 300 директоров и собственников бизнеса. Они прилетели с разных уголков России и ближнего зарубежья от Хабаровска до Риги, чтобы принять участие в федеральной благотворительной конференции «Общее собрание директоров».

«Общее собрание директоров – 2017» - первое бизнес-мероприятие, которое состоялось на территории Сочи Казино и Курорт. Такой выбор площадки был неожиданным для большинства гостей. При подготовке конференции организаторы – группа компаний Sichkar group и консалтинговая компания Арка групп - ставили перед собой задачу сделать мероприятие непохожим на остальные, поэтому сразу отказались от стандартных конференц-залов. Роскошный интерьер казино, залы с новейшим оборудованием и лаундж-зоны позволили гостям полностью погрузиться в образовательный процесс.

«Общее собрание директоров» – конференция со смыслом. В этом году спикеры и директора обсуждали маркетинг, его проблемы и новейшие инструменты. Программа конференции включала два образовательных дня, в течение которых выступили 12 федеральных спикеров. В первый день на сцену вышли: Илья Балахнин, Всеволод Устинов, Игорь Качалов, Максим Поташев, Андрей Мудрый, Иван Чурилин. Во второй: Максим Дорофеев, Артем Овечкин, Александр Кравцов, Олег Бармин, Екатерина Главатских и Алена Мешкова.

Вечером 13 апреля гости собрались в одном из залов Сочи Казино и Курорт театре Velvet на просмотр коллекции рекламных роликов, победивших на мировых фестивалях в 2016 году. Хотя главная цель конференции заключалась в том, чтобы дать директорам необходимые для меняющегося рынка знания, важно было создать сообщество руководителей со всей страны, единое информационное пространство. Поэтому особое внимание уделялось нетворкингу – живому общению гостей друг с другом.

Одна из самых главных задач конференции — сбор средств для благотворительного фонда Константина Хабенского. На деньги, которые организаторы передали фонду, будет закуплено оборудование и организовано лечение больных анкологией детей. Все отчетные документы по использованию собранных средств будут предоставлены участникам.

Организаторы конференции Екатерина и Сергей Сичкар сказали, что эта конференция — только начало большого пути. Каждое мероприятие в будущем будет лучше, интереснее и полезнее предыдущих. Но главное, что будет их объединять остается неизменным — смысл. То, что ищет каждый из нас в бизнесе и жизни.

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