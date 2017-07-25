Ритейлер собирается сообщать об акциях и, тем самым, повышать свою выручку



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Сеть супермаркетов «Перекресток», входящая в X5 Retail Group, ищет подрядчика для создания бесплатной сети Wi-Fi в 250 московских магазинах для возможности рассылки покупателям рекламных сообщений и push-уведомлений, сообщают «Ведомости».

Речь идет о проекте под названием Smart Wi-Fi. Покупатели магазина, подключившись и авторизовавшись в Сети, будут получать свежие предложения от «Перекрестка» во время посещения магазинов. Ретейлер рассчитывает, что благодаря таким персональным коммуникациям дополнительная выручка 250 московских магазинов может составить не менее 200–300 млн руб. в год.

В настоящее время ретейлер проводит рассылку сообщений о скидках и акциях лишь владельцам карт лояльности, которые дали на это свое согласие. При этом за покупками, как отмечает представитель X5, приходит не более 10–15% клиентов.