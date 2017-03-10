X5 решила снова вернуться к интернет-продажам еды



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Один из крупнейших продовольственных ритейлеров X5 Retail Group запустил тестирование онлайн-заказов еды в своих сетях. В рамках проекта уже запущен интернет-супермаркет «Перекресток», пишет газета «Ведомости» ссылкой на представителя группы.

Он рассказал, что в течении пяти недель около 2 тысяч сотрудников центрального офиса X5 буду тестировать сервис и заказывать еду на дом через интернет-супермаркет «Перекресток». По окончании эксперимента будет принято решение о запуске проекта. Предположительно, уже во втором квартале сервис начнет работу на юго-западе Москвы и в некоторых городах Подмосковья.

У X5 уже был свой интернет-магазин e5.ru. Он начал свою работу в феврале 2012 года. В ассортименте магазина было почти 2 миллиона наименований товаров, начиная от книг, игрушек и сувениров и заканчивая бытовой техникой и электроникой. Однако в начале 2015 года X5 объявила о закрытии интернет-магазина. В своем официальном комментарии по данному поводу компания отметила, что руководство решило сконцентрироваться на развитии офлайн-бизнеса.

Стоит отметить, что X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ускорила рост продаж в июле – сентябре прошлого года и смогла обогнать по выручке «Магнит», который удерживал лидерство с 2013 года. Продажи группы выросли на 30,2% до 253,98 млрд руб. А сопоставимые продажи выросли на 9,1% – благодаря увеличившемуся на 5,7% среднему чеку.