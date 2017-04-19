Производитель временно сменил логотип в поддержку прав женщин, ЛГБТ и афроамериканцев

После скандала, разразившегося вокруг рекламы компании PepsiCo, производитель напитков решил реабилитироваться и запустил новую кампанию. PepciCo пытается доказать, что выступает за единство, мир и взаимопонимание.

Авторами идеи кампании, запущенной под хэштегом #PepsiCAN, стали специалисты из агентства DDB San Francisco. В рамках кампании они сменили лого PepsiCo, вместо которого добавили логотипы, символизирующие борьбу за права женщин, ЛГБТ, чернокожего населения, а также в поддержку протестующих против строительства нефтепровода в Дакоте. Доходы от продажи лимитированной серии газировки будут направлены в соответствующие организации и фонды.

Последний рекламный ролик Pepsi с Кендалл Дженнер в главной роли вызвал в интернете волну возмущения. Критики обратили внимание, что использование революционных образов для коммерческих целей неприемлемо.На YouTube ролик набрал рекордное количество дизлайков, а в социальных сетях заметили, что использование образа революции для коммерческого продвижения – это сомнительная идея.

Возмущение людей вызвало и то, что рекламу приурочили к годовщине убийства Мартина Лютера Кинга, которое вызвало волну массовых уличных протестов. В результате рекламу обвинили в апроприации движения Black Live Matters. С критикой кампании выступили известные медийные персоны, в том числе, актриса и режиссер Лина Данэм, а также дочь Мартина Лютера Кинга-младшего.