Несмотря на стремительное развитие digital-сегмента, процессы, происходящие на рынке печатной прессы, продолжают привлекать внимание медиасообщества. С одной стороны, эксперты обращают внимание на отрицательную динамику тиражей, аудиторий и доходов на печатном рынке, с другой — ищут новые решения в системе распространения и подаче информации.

За период сентябрь 2017 — февраль 2018, аудитория читателей московских газет составила 3 524 тыс. чел. Это на 9% меньше, чем в прошлом году: 3 854 тыс. чел. в период сентябрь 2016 — февраль 2017. В тоже время вырос средний возраст читателя газет в Москве — с 48,5 до 49,3 года. Доля работающих москвичей среди читателей газет составила 58,4%, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. (По данным исследовательской компании Mediascope, база данных NRS-Москва (16+), за период сентябрь 2017 — февраль 2018 г.)

Меняется и модель медиапотребления. За год, со 2-го полугодия 2016 по 2-е полугодие 2017 г., в качестве способа получения прессы москвичи отдали предпочтение бесплатному распространению (+16%) и подписке (+7%), тогда как количество читателей, покупающих газеты и журналы, сократилось на 12%. Изменилось и отношение к рекламе в газетах: на 41% увеличилось количество читателей, которые обращают внимание на рекламу, и на 98% - у которых она вызывает доверие. (По данным исследования Marketing Index со 2-го полугодия 2016 по 2-е полугодие 2017.)

Сергей Николаевич Моисеев — президент Союза издателей «ГИПП»:

В последние годы наметился серьезный отток читателей и рекламодателей из прессы в сегменты интернета и телевидения. Однако интернет — такая площадка, где может появиться все что угодно — фейковые новости, неверные данные. Поэтому и читатели, и рекламодатели сейчас возвращаются к печатным СМИ, которые, по сравнению с другими медиа продолжают внушать доверие — в печатных изданиях публикуют экспертные оценки и проверенную информацию. Прессу читают зрелые люди, с высокой степенью медиаграмотности, которых интересует проверенная и достоверная информация и которые готовы глубоко погружаться в материал.

Москва по праву является столицей издательского бизнеса, так как именно здесь сосредоточены ведущие издательские дома и основные доходы от рекламы. Так, «Вечерняя Москва» — абсолютный лидер московского газетного рынка по охвату читателей. Доля аудитории издательского дома среди читателей московских газет — 42%. Охват еженедельника и вечерней газеты составляет 1,5 млн (14%) жителей столицы старше 16 лет. «Вечерняя Москва» показывает уверенный стабильный рост показателей. Издательский дом опережает ближайших конкурентов в Москве: «Аргументы и Факты» и Metro на 559 и 611 тыс. читателей соответственно.

Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) сентябрь 2017 – февраль 2018 к сентябрю 2016 – февралю 2017 Синдикат: «Вечерняя Москва» (еженедельник+вечерний выпуск), «АиФ» («Аргументы и Факты», «АиФ здоровье»), «МК» («МК», «МК+ТВ»)

Фокус на освещении жизни столицы позволяет успешно конкурировать за читателя и наращивать аудиторию на падающем рынке. «Вечерняя Москва» входит в ТОП-10 самых цитируемых печатных СМИ федерального рейтинга и лидирует по цитируемости среди московских печатных СМИ.

Еженедельник «Вечерняя Москва» — лидер по охвату читателей среди московских еженедельных газет. Каждый выпуск читают 1 202 тыс. жителей столицы. Доля издания от населения Москвы старше 16 лет составляет 12%. Издание опережает ближайших конкурентов в Москве: газеты «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда» (w) на 346 и 675 тыс. читателей соответственно.

Источник: Mediascope. NRS-Москва (16+) сентябрь 2017 – февраль 2018 к сентябрю 2016 – февралю 2017

Вечерний выпуск «Москва Вечерняя» — совместный проект с Московским метрополитеном. На фоне падения рынка прессы «Москва Вечерняя» демонстрирует устойчивый положительный рост читательской аудитории. По данным Mediascope каждый выпуск газеты читают 620 тыс. москвичей старше 16 лет.

Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) сентябрь 2017 – февраль 2018 к сентябрю 2016 – февралю 2017

Учитывая медиапоказатели, издатели стремятся адаптироваться к среде в условиях динамически меняющегося медиарынка.

Главные отличительные черты печатной прессы — тщательный фактчекинг, доступ к экспертным мнениям, высокое качество контента и авторская журналистика. Благодаря этим особенностям, доверие читателей к печатным СМИ остается традиционно выше, чем к другим каналам медиапотребления.

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