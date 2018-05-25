Процессы, происходящие на рынке печатной прессы, продолжают привлекать внимание медиасообщества

Несмотря на стремительное развитие digital-сегмента, процессы, происходящие на рынке печатной прессы, продолжают привлекать внимание медиасообщества. С одной стороны, эксперты обращают внимание на отрицательную динамику тиражей, аудиторий и доходов на печатном рынке, с другой — ищут новые решения в системе распространения и подаче информации.

За период сентябрь 2017 — февраль 2018, аудитория читателей московских газет составила 3 524 тыс. чел. Это на 9% меньше, чем в прошлом году: 3 854 тыс. чел. в период сентябрь 2016 — февраль 2017. В тоже время вырос средний возраст читателя газет в Москве — с 48,5 до 49,3 года. Доля работающих москвичей среди читателей газет составила 58,4%, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. (По данным исследовательской компании Mediascope, база данных NRS-Москва (16+), за период сентябрь 2017 — февраль 2018 г.)

Меняется и модель медиапотребления. За год, со 2-го полугодия 2016 по 2-е полугодие 2017 г., в качестве способа получения прессы москвичи отдали предпочтение бесплатному распространению (+16%) и подписке (+7%), тогда как количество читателей, покупающих газеты и журналы, сократилось на 12%. Изменилось и отношение к рекламе в газетах: на 41% увеличилось количество читателей, которые обращают внимание на рекламу, и на 98% - у которых она вызывает доверие. (По данным исследования Marketing Index со 2-го полугодия 2016 по 2-е полугодие 2017.)

Сергей Николаевич Моисеев — президент Союза издателей «ГИПП»: В последние годы наметился серьезный отток читателей и рекламодателей из прессы в сегменты интернета и телевидения. Однако интернет — такая площадка, где может появиться все что угодно — фейковые новости, неверные данные. Поэтому и читатели, и рекламодатели сейчас возвращаются к печатным СМИ, которые, по сравнению с другими медиа продолжают внушать доверие — в печатных изданиях публикуют экспертные оценки и проверенную информацию. Прессу читают зрелые люди, с высокой степенью медиаграмотности, которых интересует проверенная и достоверная информация и которые готовы глубоко погружаться в материал.

Москва по праву является столицей издательского бизнеса, так как именно здесь сосредоточены ведущие издательские дома и основные доходы от рекламы. Так, «Вечерняя Москва» — абсолютный лидер московского газетного рынка по охвату читателей. Доля аудитории издательского дома среди читателей московских газет — 42%. Охват еженедельника и вечерней газеты составляет 1,5 млн (14%) жителей столицы старше 16 лет. «Вечерняя Москва» показывает уверенный стабильный рост показателей. Издательский дом опережает ближайших конкурентов в Москве: «Аргументы и Факты» и Metro на 559 и 611 тыс. читателей соответственно.

Фокус на освещении жизни столицы позволяет успешно конкурировать за читателя и наращивать аудиторию на падающем рынке. «Вечерняя Москва» входит в ТОП-10 самых цитируемых печатных СМИ федерального рейтинга и лидирует по цитируемости среди московских печатных СМИ.

Еженедельник «Вечерняя Москва» — лидер по охвату читателей среди московских еженедельных газет. Каждый выпуск читают 1 202 тыс. жителей столицы. Доля издания от населения Москвы старше 16 лет составляет 12%. Издание опережает ближайших конкурентов в Москве: газеты «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда» (w) на 346 и 675 тыс. читателей соответственно.

Вечерний выпуск «Москва Вечерняя» — совместный проект с Московским метрополитеном. На фоне падения рынка прессы «Москва Вечерняя» демонстрирует устойчивый положительный рост читательской аудитории. По данным Mediascope каждый выпуск газеты читают 620 тыс. москвичей старше 16 лет.

Учитывая медиапоказатели, издатели стремятся адаптироваться к среде в условиях динамически меняющегося медиарынка.

Главные отличительные черты печатной прессы — тщательный фактчекинг, доступ к экспертным мнениям, высокое качество контента и авторская журналистика. Благодаря этим особенностям, доверие читателей к печатным СМИ остается традиционно выше, чем к другим каналам медиапотребления.

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