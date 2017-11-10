Гравитация, VR, голография и самые большие песочные часы в мире в ТОПе самых интересных российских event-проектов для автомобильных мероприятий

Экспертная колонка партнера и бренд-директора event-агентства DEPARTÁMENT Павла Недостоева о самых интересных и ярких event-проектах, созданных для заказчиков из автомобильной индустрии в России.

Event-индустрия в России всегда жила своей, особой жизнью. У нас сформировался собственный почерк, когда дело доходит и до автомобильных мероприятий. Автомобильные шоу – одни из самых зрелищных и дорогих по бюджету ивентов. Для премиальных авто-брендов основная задача презентаций – имиджевая, показать статус своей марки, они просто не могут этого не делать.

Получилась уникальная ситуация, когда при равных бюджетах в Европе и в России, наши умельцы создают шоу, намного обгоняющие европейские по инновациям, качеству и размаху. Это также связано с амбициями наших прогрессивных команд и агентств, постоянно находящихся в поисках технологически интересных решений.

Здесь собраны семь ярких российских ивентов, связанных с авто-индустрией.

Zero Gravity



В 2014 году кооперативный проект студии Силы Света и агентства Louder нашел по-настоящему новаторский подход к презентации автомобиля: две роботические руки держали и поворачивали под всеми углами модель автомобиля 1:1.

Их движения были синхронизированы со светопроекцией на самом авто и на экране, создавая единое мультимедийное интерактивное представление. К сожалению, это шоу осталось концептом, но, безусловно, работа впечатляет.

Первый кинотеатр виртуальной реальности #imagineQ7

Российская презентация новой Audi Q7 в 2015 году стала для мировой ивент-индустрии настоящим прорывом — синхронизированный для всех участников просмотр трехминутного VR-шоу до этого не устраивал никто. Благодаря успешному технологическому эксперименту по синхронизации сразу сотни гаджетов и смарт-формату презентации, шоу посмотрели сразу 2000 человек в трех городах России.

Презентация BMW 7 серии в Электротеатре «Станиславский»



В 2015 году шоу «7 вопросов к себе» стало первым в России театральным перформансом на стыке художественной хореографии и голографических hi-end технологий.

На одной сцене солист Большого театра взаимодействовал с голографическими изображениями в перед зрителями в реальном времени.

Первый космический тест-драйв #a4space



Умный и роботизированный Audi A4 нового поколения в 2016 году по всем признакам был гостем из будущего.

Лонч автомобиля ознаменовался футуристичного вида стереоинсталляцией в московском универмаге “Цветной”. На протяжении трех недель беспрерывной работы инсталляции, космический тест-драйв #a4space совершили 2500 человек.

Porsche Macan: Porsche Night 2014

Психоделический танцевальный перформанс под общим названием Urban Jungle переносил зрителей из джунглей в гараж Porsche и на ночную трассу в мегаполисе. Презентация использовала видео-меппигг для создания сложного и постоянно изменяющегося виртуального видео, сливающегося с перформансом танцоров.

BMW 7 Series Red Square в 2008 году

Для создания самых больших песочных часов в мире, в которые был помещен новый BMW, потребовалось 9 дней, но в конце концов часы предстали перед зрителями на Красной площади, наполненные акриловыми песчинками, постепенно падавшими в нижнее отделение, чтобы медленно открыть их взору автомобиль BMW 7 серии.

Презентация Audi A5 «Artificial intelligence vs YOU»



Революционной в 2016 году стала московская презентация обновленной Audi A5, разработанная в творческой коллаборации агентства DEPARTÁMENT, студии SILA SVETA и компании Interactive Lab. Благодаря использованию технологии motion tracking в реальном времени автомобиль стал героем и автором собственной презентации.

Передвигаясь по 300 метровой площади засветки, новый Audi A5 управлял сценарием графики и света. За происходящим наблюдали со специально сконструированной трибуны, а в кульминационный момент шоу все гости получили единовременный звонок на мобильные телефоны от искусственного интеллекта.