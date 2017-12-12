Выбор пал на крупнейший город ОАЭ из-за налоговых льгот, которые в нем действуют

Павел Дуров открыл офис Telegram в ОАЭ, выбор пал на Дубай из-за налоговых льгот, которые действуют в городе, сообщает Bloomberg.

Дуров сам переселился в крупнейший город ОАЭ и разместил свой офис на 23-м этаже небоскреба Dubai Media City. «Многие на Западе не задумываются, насколько налоги ограничивают их возможности. На налоги может уходить почти половина дохода, и выходит, что вы работаете на правительство 180 дней в году. Я могу использовать свой заработок на благо общество и другим способом», — сам Дуров.

Основатель Telegram добавил, что не станет продавать мессенджер ни за какие деньги. Покупкой уже интересовались крупные инвесторы из Кремниевой долины (США), которые оценили его в $3-5 млрд.

Издание отмечает, что Дуров и его старший брат Николай не раз сталкивались с попытками шпионажа во время переездов из страны в страну. В частности, ФБР пыталось подкупить одного из разработчиков Telegram в Сан-Франциско.