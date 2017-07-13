Легендарный бутик закрывается после 20 лет работы



Colette.fr

Известный парижский мультибрендовый бутик Сolette официально сообщил о том, что прекращает свою 20-летнюю деятельность. Причины закрытия концепт-стора не называются.

Магазин закроется 20 декабря этого года. До тех пор он будет работать в обычном режиме и обновлять товары каждую неделю. "Все хорошее когда-то заканчивается. После 20 исключительных лет работы, Colette закроет свои двери 20 декабря. Колетт Руссо вынуждена оставить работу, а Colette не сможет без неё", - говорится в сообщении компании. Вместе с бутиком закроется и онлайн-магазин.

Помещение магазина на улице Сент-Оноре займёт бутик Saint Lauren. "Мы рады тому, что Saint Lauren заинтересовался проектом, помещение достанется марке с историей, с которой мы удачно сотрудничали все эти годы", - уточняют в компании.

Основанный в 1997 году Colette стал первым многофункциональным магазином и продавал капсульные коллекции одежды и предметов интерьера известных дизайнеров, книги, косметику, сувениры.