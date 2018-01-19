Тем самым он переосмыслил их концепцию и высмеял сексизм

Ливанский художник Эли Резкалла (Eli Rezkallah) поменял местами женщин и мужчин на американских рекламных плакатах 1940-60х годов. Тем самым он переосмыслил их концепцию и высмеял сексизм.

Вдохновили художника плакаты: «Хорошо иметь девушку дома», «Женщины не покидают кухню», «Покажите ей, что это мир мужчин» и многие другие. На каждом фото он поставил мужчину на место женщины, заставляя его, например, мыть посуду или приносить жене завтрак в постель. Кроме того, художник изменил слоганы на феминистские лозунги.

«В прошлый День Благодарения я услышал, как мои дяди говорят о том, что женщинам лучше прибираться, заботиться о еде и выполнять «свои женские обязанности». Хотя я знаю, что не все мужчины думают так, всё равно удивляюсь, что некоторые всё ещё так думают. Поэтому я продолжаю представлять параллельную вселенную, где роли перевернуты, и мужчинам предлагается испить их собственный сексистский яд», – пояснил Резкалла.