Крупнейший рекламодатель снова начал размещаться на видеохостинге

Procter & Gamble вернул рекламу своих брендов на YouTube после длительного перерыва. В марте 2017 года ряд крупнейших рекламодателей объявили бойкот видеохостингу из-за размещения объявлений в ненадлежащих видеоматериалах. Скандал разгорелся из-за того, что рекламный инвентарь появлялся на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другим запрещенным темам.

Соседство с неприемлемым контентом ставило под угрозу безопасность брендов. Потеря клиентов заставила YouTube усилить борьбу с сомнительными авторами и ужесточить правила монетизации. К работе над улучшением контента подключились и сами рекламодатели, в том числе Unilever.

«Мы приостановили размещение рекламы и в течение прошлого года активно работали вместе с YouTube над повышением безопасности бренда. Теперь мы чувствуем, что принятые меры действуют и бренды P&G имеют возможность рекламироваться на YouTube», — заявила Bloomberg представитель компании Тресси Роуз.

Впрочем, P&G вернулся на видеохостинг с известными оговорками. Компания будет размещать рекламу только в проверенных и одобренных видео. Такие ролики присутствуют на 10 тысячах каналов, тогда как ранее P&G продвигала свою продукцию через 3 млн каналов.

Напомним, директор по маркетингу P&G Марк Причард является одним из самых яростных борцов за «чистоту» интернет-рекламы. Он даже предъявил онлайн-площадкам своеобразный ультиматум: либо они исправляются, либо лишаются денег крупнейшего рекламодателя в мире. Среди требований было принятие мер для борьбы с фродом и гарантии того, что реклама не появится на площадках с неприемлемым контентом.