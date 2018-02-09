Такое продвижение оказывается эффективнее программатик-закупок интернет-рекламы

В ближайшие два года электронная коммерция обеспечит 78% прироста продаж в категории товаров широкого потребления (CPG) в США. Теперь прибыльность брендов напрямую зависит от умения работать с интернет-ритейлерами. Лидером среди площадок является Amazon, однако конкуренты уже дышат в затылок.

В 2017 году онлайн-продажи Walmart росли в два раза быстрее, чем у Amazon, успешным был и Target. Это приводит к более тесному сотрудничество между производителями и продавцами: компании предпочитают размещать рекламу у интернет-ритейлеров и сокращают объемы медийного инвентаря.

Продуманные стратегии и оптимизация сайтов с точки зрения SEO помогают брендам уверенно чувствовать себя на виртуальных полках магазинов. Консалтинговая компания L2 изучила опыт брендов из категории «Бытовая химия» и представила результаты в виде рейтинга L2 Digital IQ Index.

Как и в прошлом году, наивысшую оценку получил бренд Tide, принадлежащий Procter & Gamble. Второе место и такую же высокую оценку (Genius) заслужил бренд Clorox. Оба бренда активно продвигают себя в поиске — максимально близко к той точке, где люди принимают решение о покупке. Оба избегают специфических поисковых запросов, которые привлекают больше желающих и стоят дороже. Они также не используют собственные торговые марки в качестве ключевых слов. Вместо этого Tide и Clorox инвестируют в общие запросы вроде «как стирать» или «как очистить дверцы душа», пишет AdAge.

Tide извлекает выгоду из высокой видимости онлайн-ритейлеров в поиске Google. Это позволяет бренду чаще появляются в выдаче поисковика, если пользователь делает запрос, связанный с интернет-магазином. Акцент на торговую площадку заметен даже в продвижении во время Super Bowl, когда Integer Group (Omnicom) рекламировала бренды P&G с прицелом на Amazon.

В целом такой подход вписывается в стратегию P&G, нацеленную на оптимизацию маркетинговых расходов. Компания одной из первых запустила собственную систему автоматических закупок рекламы — в то время, когда programmatic был просто модным трендом.

FMCG-гигант последовательно автоматизирует процессы медиапланирования, продакшена и дистрибуции, что позволяет увеличивать медиаинвестиции и одновременно сокращать выплаты агентствам и затраты на производство рекламы. Кроме того, P&G планирует больше работать с частными медиакомпаниями в области закупок и более тщательно подходить к баингу — на основе данных и digital технологий. Благодаря этому компания экономит сотни миллионов долларов ежегодно.

По данным Всемирной Федерации Рекламодателей (WFA), в Северной Америке на programmatic приходится 31% диджитал бюджетов (2017/2018). 77% международных компаний намерены увеличивать расходы на новые каналы, где применяется programmatic — такие как advanced TV и цифровая наружка.