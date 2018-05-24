Компания направит средства на расширение своего присутствия на территории РФ

Procter & Gamble инвестирует 3 млрд рублей в создание нового дистрибьюторского центра в г. Новомосковске Тульской области и расширение производства на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума объявил президент P&G в Европе Лоик Тассель.

Инвестиционный проект предусматривает строительство нового дистрибьюторского центра в Новомосковске для укрепления российских логистических цепочек компании. Ввод нового центра в эксплуатацию запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. Также в рамках проекта запланирована модернизация завода Gillette в Санкт-Петербурге в целях увеличения объемов производства. Вложения позволят увеличить объем производства на 25%.

Реализация проекта должна завершиться в течение двух лет, что позволит создать в Новомосковске и Санкт-Петербурге порядка 550 новых рабочих мест.

«Россия является для P&G одним из ключевых рынков, и очередные инвестиции подтверждают нашу готовность работать на благо российских потребителей еще долгие годы. P&G и наши продукты — неотъемлемая часть жизни россиян на протяжении 27 лет, и мы продолжаем инвестировать в нашу операционную деятельность для расширения локального производства, развития сети поставок для розничной торговли по всей стране, создания новых рабочих мест и развития нашего бизнеса», — заявил Лоик Тассель.