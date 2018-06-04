Ключевой темой, которая объединит в этот раз выступления спикеров, стала связь искусства и маркетинга в различных ее проявлениях

Совсем скоро в Москве состоится одно из самых значимых событий в сфере российского маркетинга — фестиваль Silver Mercury. 6 и 7 июня в кинотеатре «Горизонт» встретятся крупнейшие рекламисты, топ-менеджеры ведущих PR-агентств, представители СМИ и, конечно же, неравнодушные зрители. Вместе они обсудят основные тренды и тенденции рынка маркетинговых коммуникаций, а также поделятся своим успехом и опытом.

Свое совершеннолетие — в этом году фестиваль состоится в 18-й раз — Silver Mercury отметит в компании ведущих специалистов по рекламе, маркетингу и смежным областям. Ключевой темой, которая объединит в этот раз выступления спикеров, стала связь искусства и маркетинга в различных ее проявлениях: применение digital- и event-инструментов для поддержки роста культурных учреждений, развитие медиафестивалей в России, использование произведений искусства для привлечения аудитории и многое другое.

Важную роль в подготовке к столь масштабному мероприятию играет активное сотрудничество с партнерами Silver Mercury, среди которых мастера с многолетним опытом: ведущее отраслевое издание Sostav.ru, агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, исследовательская компания GFK и многие другие.

В этом году в качестве партнера фестивальной программы выступит эксперт в организации масштабных городских событий — компания Bright People, пионер в интеграции визуальных перформансов и театрального контента в семейные фестивали. В рамках программы Silver Mercury аудитории представится возможность услышать о том, как создаются их любимые фестивали из первых уст. Основатели крупнейших и самых ярких фестивалей страны — Пикник Афиши, Bosco Fresh Festival, Ahmad Tea Festival, VK Fest, Сколково, Усадьба Jazz и др. — соберутся на дискуссионных панелях о фестивальном маркетинге под кураторством экспертов в организации масштабных культурных событий Bright People.

Скачать: Сегодня мы предлагаем вам подробнее познакомиться с дискуссионной программой фестиваля Silver Mercury (pdf, 417.92 kB)

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