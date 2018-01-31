Global Blue делится информацией с ведомством только по отдельным запросам

Global Bluе, один из крупнейших операторов системы tax free, исключил факт передачи Федеральной таможенной службе РФ информации о дорогих покупках туристов за рубежом, сообщает РБК.

«Наша задача – обеспечить корректную документацию для путешественников, которые хотят вернуть НДС. Мы не передаем никакую информацию в другие государства, за исключением отдельных запросов», – сообщили в Global Blue. Что касается обмена информацией между таможенниками разных стран, то это не входит в их сферу деятельности, добавили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что российские таможенники с помощью данных системы заранее узнают о наличии дорогих товаров в багаже прибывающих из-за рубежа россиян. Глава Федеральной таможенной службы заявил, что таможенниками выстроена постоянно действующая система, которая позволяет пресекать ввоз через аэропорты незадекларированных дорогостоящих товаров. При этом он признал, что система успешно работает, в том числе и с помощью зарубежных коллег.