Новая промо-кампания от бренда всемирно известных игрушек Hasbro

Компания Hasbro и креативное агентство маркетинговых коммуникаций e:mg запустили необычную кампанию в канун Нового года.

За две недели до Нового года Интернет-сообщество потрясли видео, где в самом центре столицы были замечены яркие вспышки явно инопланетного происхождения.

Споры о том, наступит ли Новый 2018 год, разрешил бесменный лидер автоботов Оптимус Прайм. В своем видео-обращении он взял ответственность за «небесный переполох» над Парком Горького и поведал о своей битве с главным врагом землян Мегатроном.

К счастью для всех, автоботам удалось победить монстра, и теперь он устрашает своим видом всех гостей Парка Горького, покоясь во льдах одного из центральных катков города.

Оптимус Прайм призвал всех на помощь, ведь враг силён и может вырваться в любую минуту. Этой зимой каждый из нас может раскрыть свои скрытые возможности и спасти планету. Для этого достаточно направить свою собственную энергию на сбор спасительного топлива, которое помогает замораживать врага.

Энергон поступает к заледенелому остову Мегатрона по специальным проводникам, которые активируются нажатием кнопки на пульте рядом с чудовищем. Чем интенсивнее мы катаемся по полю энергона рядом с Мегатроном, тем сильнее ледяные оковы удерживают монстра.

Максим Колышев, Chief Creative Officer e:mg: «Мы, как большие поклонники Трансформеров, разрабатывали данную коммуникационную кампанию с особым удовольствием. #ЗаморозьМегатрона – это только начало большого проекта, который будет реализован на протяжении всей зимы. Его идея проста – в каждом есть скрытые возможности, способные выявить самое лучше, что есть в нас. Приходите на каток, катайтесь во имя победы добра над злом. Впереди всех ещё ждет много интересных сюрпризов от наших инопланетных друзей Трансформеров».

Наталья Ярошинская, Transformers Brand Manager: «Трансформеры – это не просто игрушки, это герои, за каждым из которых стоит целая история. Благодаря новой кампании, разработанной для бренда агентством e:mg, в Парке Горького теперь любой желающий может прикоснуться к истории Трансформеров и внести свой вклад в спасение человечества».

Состав творческой группы:

Креативное агентство маркетинговых коммуникаций e:mg

Татьяна Тармогина, Управляющий директор

Максим Колышев, CCO

Сергей Карманов, Creative Group Head

Наталья Мерецкая, Senior Copywriter

Наталья Решетина, Group Account Director

Мария Чугунова, Senior Account Manager

Горохова Елена, Producer

Галкин Леонид, Art Director

Зотова Екатерина, Creative Designer

Инякин Сергей, 3D-Designer

Hasbro:

Мачильская Ольга, Marketing Director

Ярошинская Наталья, Brand Manager