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18+

Онлайн-демонстрация новых моделей iPhone впервые состоится в Twitter

12.09.2018 в 09:50

Кроме официального сайта трансляция теперь будет доступна и подписчикам в соцсети

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Традиционно в сентябре Apple презентует новую модель iPhone, и впервые корпорация сделает это в своем официальном твиттер-аккаунте. Об этом говорится на официальной странице компании.

После лайка поста с объявлением, всем подписчикам придет твит с приглашением на трансляцию. Twitter для демонстрации новых продуктов компании будет использован впервые. Кроме того, презентацию как обычно можно будет посмотреть на веб-сайте «яблочной» фирмы, а также в приложении Events на Apple TV.

Онлайн-трансляция новых устройств американской фирмы состоится 12 сентября в 20−00 по Москве. Поклонники бренда увидят три новейших модели «яблочных» смартфонов и четвертое поколение умных часов Apple Watch. Также в этот день компания объявит о начале продаж беспроводной зарядки AirPower.

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