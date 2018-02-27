Сайты для взрослых зафиксировали всплеск посещаемости в период с 9 по 25 февраля

Олимпийские игры-2018, проходившие в Южной Корее с 9 по 25 февраля, подняли посещаемость Tinder и Pornhub, сообщает Sports.ru.

Количество пользователей Tinder в Пхенчхане выросло на 348%, лайков стало на 545% больше, «мэтчей» (совпадения лайков), которые позволяют начать диалог, – на 644% больше. В компании были готовы к такому повороту и заранее дали олимпийцам премиум-доступ к сервису.

В Instagram даже появился аккаунт @tinderpyeongchang, в котором публиковали скриншоты профилей олимпийцев, желающих познакомиться. К моменту блокировки страницы там набралось почти 40 спортсменов из разных стран мира. Люди со всего мира обманывали приложение, сообщая, что якобы находятся в Олимпийской деревне. Так у них появлялся шанс познакомиться со спортсменом. Сами атлеты подтверждают, что добавляют себе известное приложение для интимных знакомств.

Кроме того, о значительном росте посещаемости во время Олимпиады отчитался крупный порносайт Porhnub. Например, в провинции Канвондо, где находится Пхенчхан, трафик Pornhub подскочил на 70%. Повышение стало наблюдаться 7 февраля, когда все сборные заселились в Олимпийскую деревню, и снизился только на один день - 9 февраля, в день церемонии открытия.

Самыми популярными запросами на сайте временно стали Winter Olympics (3445%), Sex Olympics (2825%) и Nude Olympics (1801%). Кроме того, Олимпиада вдохновила людей на поиск видео, в названиях которых есть слово «Корея» (рост 112%), Россия (78%), Китай (67%) и Норвегия (52%).

Ранее сообщалось, что презервативы стали одним из видов сувенирной продукции для спортсменов. Организаторы распространили около 110 000 противозачаточных средств после открытия Игр. Эта цифра стала рекордной для Олимпиады.