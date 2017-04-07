Пост Ольги Турищевой временно занял Антон Володькин, операционный директор по маркетингу ритейлера

Компанию «М.Видео» покинула директор по маркетингу и ecommerce Ольга Турищева. Как сообщили Oborot.ru в пресс-службе «М.Видео», Турищева уволилась еще в конце марта. Представитель ритейлера добавил, что экс-директор планирует продолжить свое профессиональное развитие в рамках новых проектов.

«За 3,5 года на позиции директора по маркетингу и электронной коммерции «М.Видео» Ольга с успехом выполнила стоявшие перед ней на старте задачи – ей удалось создать сильнейшую на рынке маркетинговую команду, существенно развить интернет-продажи, укрепить лидерские позиции бренда», - прокомментировала уход Ольги Турищевой представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Временно исполнять обязанности директора по маркетингу и ecommerce ритейлера будет операционный директор по маркетингу Антон Володькин.

Ольга Турищева возглавила маркетинг «М.Видео» в 2013 году. Тогда перед менеджером стояла задача по созданию и запуску общей маркетинговой платформы, которая должны была объединить в себе все коммуникации. До «М.Видео» Турищева в течение 10 лет работала в «ВымпелКоме».