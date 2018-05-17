Традиционный спецпроект Sostav в преддверии фестиваля рекламы Cannes Lions

Спецпроект «Охота на Каннских Львов» проходит на Sostav уже юбилейный — пятый раз. В нем мы презентуем российские работы, которые через месяц представят нашу страну на 65-м фестивале «Каннские Львы».

Благодаря проекту, увидеть свет смогут все работы — даже те, кому в Каннах удача не улыбнется. Это уникальная возможность для всех агентств-участников не остаться за бортом после объявления победителей, а рассказать о своем кейсе нашим читателям еще до фестиваля.

В этом году российских работ в Каннах ожидается меньше, чем в прошлом. Так, например, рекламный гигант Publicis Group ранее объявил, что в этом году он не будет участвовать в фестивале и в ряде других мероприятий. Это связано с перераспределением бюджета компании в пользу разработки искусственного интеллекта. Запрет на участие, само собой, распространяется и на агентства группы — Leo Burnett, Saatchi & Saatchi и другие.

Пересмотрело в этом году свое отношение к фестивалям и агентство Marvelous , поясняя свою позицию тем, что, фактически, игра не стоит свеч.

Артем Синявский, CCO Marvelous В данный момент фестивали слишком мало дают агентствам. Последние из кожи вон лезут, чтобы сделать кейс, идут на большие траты времени и денег, оплачивают заявку, побеждают на фестивале, а об этой победе узнаёт узкий круг рекламной тусовки, в которую зачастую не входит клиент. По моему опыту 90% клиентов вообще не в курсе всей фестивальной возни, и им она абсолютно до лампочки. Также из-за стагнации самих фестивалей победа на них потеряла HR-интерес. Если раньше молодых креаторов можно было заманить статуэтками, то теперь их больше интересует масштаб проектов или интересные каналы коммуникации. Мне кажется, снижение числа заявок логично и будет продолжаться, если организаторы не примут меры по раскрутке своих детищ, нужно не только зарабатывать с заявок, но и предлагать что-то организаторам, рекламу и широкое освещение победителям, продвигать их работы по итогам фестиваля и т. д. Иначе это игра в одни ворота. Возможно тщеславие вернется, и мы будем участвовать в будущем, но было бы круто, если политика организаторов в отношении продвижения их продукта претерпит изменения.

В этом году проект «Охота на Каннских Львов» объединит многие, но, к сожалению, не все российские заявки на фестиваль.

Ряд агентств не хочет раскрывать все карты до фестиваля и планирует рассказать о своих конкурсных работах позже. Для таких отмечаем: присоединиться к проекту можно до 1 июня, отправив информацию о своем фестивальном кейсе на en@sostav.ru.

Работы-участницы «Каннских Львов» можно не просто посмотреть, но и оценить на официальной странице спецпроекта.

Правила

За каждый проект можно проголосовать один раз в сутки, верифицировавшись через одну из четырех представленных социальных сетей: VK, Facebook, «Одноклассники», Google+. Отдать свой голос можно любому количеству ваших кейсов-фаворитов.

Голосование продлится ровно четыре недели: до 15:00 14 июня. Уже на следующий день мы подведем итоги и узнаем, кому наши читатели охотно отдали бы Каннского Льва.