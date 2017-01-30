В агентстве откроется новое подразделение - Ogilvy Delivery





Глобальный офис рекламного агентства Ogilvy & Mather объявил, что собирается провести ряд перемен в компании, а также открыть новое направление - Ogilvy Delivery. Глава агентства также рассказал о новых назначениях.

Сеть рекламных агентств Ogilvy & Mather планирует провести глобальную реструктуризацию компании. Об этом генеральный директор Ogilvy Джон Сейферт сообщил в письме всем сотрудникам агентства. Перемены касаются офисов компании по всему миру. Кроме того, глава агентства сообщил о ряде новых назначений.

«Я ясно дал понять президенту WPP Мартину Сорреллу, что моим главным приоритетом всегда будут люди. Сегодня я рад официально объявить о начале новой главы в решениях руководства по поводу функций агентства, рынка и наших клиентов», - пишет Сейферт.

Самая масштабная перемена – создание специального отдела Ogilvy Delivery. Это подразделение представляется как сочетание производства, управления проектом, технологий – всего, чтобы претворять концепты в жизнь.

«Ogilvy Delivery сосредоточится на важнейших навыках, необходимых для того, чтобы превращать идеи в видео, диджитал или принты», - объяснил Сейферт. Технологии будут играть особую роль в работе нового подразделения агентства.

В своем обращении Сейферт также рассказал, кто какое направление возглавит в компании. Опубликовав список назначений, глава агентства заметил, что счастлив работать с такими потрясающими людьми и очень взволнован новым этапом развития Ogilvy & Mather. Перемены, озвученные Джоном Сейфертом, будут постепенно претворяться в жизнь в течение всего 2017 года.