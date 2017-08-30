Авторский контент теперь будет автоматически попадать в ленту пользователей в виде «карусели» рекомендаций

Социальная сеть «Одноклассники» тестирует отдельные промо-инструменты для видео и прямых трансляций от блогеров. Теперь авторский контент будет автоматически попадать в ленту пользователей в виде «карусели» рекомендаций.

««Одноклассники» и раньше продвигали авторский контент, однако новые инструменты позволят автоматизировать набор подписчиков для новых блогеров. Таким образом создатели контента смогут максимально быстро найти свою аудиторию в соцсети, а позже начать зарабатывать на партнерской программе за счет показа видеорекламы», – комментирует директор по продукту «Видео» и OK Live в «Одноклассниках» Марина Краснова.

Сейчас у соцсети уже существует набор инструментов для ведения видеоблогов, создания стримов и текстовых блогов. Для пользователей, снимающих видео, есть возможность создавать разные каналы и в группе, и в личном аккаунте. Видео индексируются, и ролики можно находить как через поиск в самой социальной сети, так и через поисковые системы.

Стримеры могут вести live-трансляции без использования дополнительного программного обеспечения: через мобильное приложение OK Live, либо через веб-версию соцсети. В этих случаях эфир будет идти непосредственно с камеры смартфона или с веб-камеры компьютера. Стриминг игр и программ с декстопа настраивается с помощью дополнительных программ.