Он позволяет рекламодателям добавлять дополнительные поля для уточнения деталей заказа

«Одноклассники» представили рекламодателям новый формат Lead Ads, с помощью которого можно создавать специальные формы для сбора заявок пользователей на товары или услуги, сообщили в пресс-службе соцсети.

Для пользователя весь процесс заполнения заявки происходит в три клика. Внутри рекламного объявления находится форма заявки, в которую автоматически занесены данные пользователя из профиля ОК. При желании можно отредактировать информацию, подтвердить согласие на передачу данных и отправить.

Формат Lead Ads позволяет рекламодателям не только запрашивать у пользователя его контактные данные, но и добавлять дополнительные поля для уточнения деталей заказа. Например, агентство недвижимости сможет узнать, какую квартиру подыскивает пользователь, какой район предпочитает и так далее. Автосалоны смогут точнее понять требования клиента к модели и комплектации автомобиля. Это поможет брендам улучшить конверсию и повысить эффективность рекламных кампаний.

После создания формы заявки в конструкторе нужно скопировать ссылку на него, добавить ее в новый пост с «активной кнопкой» и разместить публикацию на продвижение в системе myTarget. Реклама доступна для показа на любом устройстве: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также мобильных приложениях ОК.

«Новый формат позволит значительно повысить эффективность рекламных кампаний и будет интересен как представителям крупных брендов, собирающих заявки на свои продукты и услуги, так и малому бизнесу. Компании смогут получить готовые лиды в режиме реального времени. Новая функция будет полезна и для пользователей соцсети, так как им не придется переходить на сторонний сайт или вручную заполнять формы», –сообщил Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов «Одноклассников».

Одной из первых новый рекламный формат протестировала компания Villagio Estate, которая с помощью Lead Ads собирала заявки на покупку загородной недвижимости. «Формат Lead Ads хорошо зарекомендовал себя в нашем сегменте на других площадках и уже показывает хорошие результаты в OK. Замечательно, что такая возможность появилась», – комментирует Максим Попов, директор по маркетингу Villagio Estate.