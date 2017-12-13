Участники проекта примут участие в мастер-классах известных блогеров, актеров и телеведущих

Социальная сеть «Одноклассники» запускает школу стримеров, принять участие в которой смогут все желающие. Для этого нужно создать прямую трансляцию в приложении OK Live с хэштегом #школастримеров и креативно рассказать о тематике своего блога. Профессиональное жюри из блогеров и представителей социальной сети рассмотрит заявки с самой разной тематикой: от кулинарии и рисования до путешествий и дневников.

В первый набор попадут 20 победителей отборочного тура. Они получат возможность обучаться в школе у известных блогеров, актеров и телеведущих, где будут участвовать в онлайн мастер-классах от профессионалов. Занятия будут вести, в частности, известные видеоблогеры Стас Давыдов, Карина Сычева и Александр Кондрашов. Участники проекта узнают об особенностях съемки в прямом эфире, научатся выбирать темы для канала, создавать свой образ, а также узнают, как зарабатывать на собственных стримах и удерживать внимание зрителей.

Восемь самых активных участников, успешно выполнивших домашнее задание, станут финалистами проекта. Им предстоит сдать «финальный экзамен», который состоит из набора офлайн-заданий в Москве. По итогам проекта профессиональное жюри определит победителя, который выиграет сертификат на двоих на путешествие в любую точку России от Ростуризма. Все финалисты школы стримеров получат поддержку со стороны «Одноклассников» в продвижении своего канала.

«Стриминг как формат стремительно развивается: просмотры трансляций в ОК за год выросли в 10 раз. В этом году мы провели несколько охватных проектов для стримеров: выборы официального стримера Кубка Конфедераций, конкурс молодых спортсменов, стримы на 9 мая и День учителя и другие. Это направление мы планируем активно развивать, и школа стримеров ОК – это возможность для всех пользователей заявить о себе на большую аудиторию соцсети. Рассчитываем, что благодаря проекту количество авторов на площадке будет расти, а качественного контента станет еще больше»,- сообщает Александр Володин, директор по стратегическому партнерству социальной сети «Одноклассники».