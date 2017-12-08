Компании смогут продвигать свои услуги и скидки в новостных лентах пользователей с помощью специальной «карусели»

«Одноклассники» запускают витрину с партнерскими сервисами внутри социальной «Услуги и скидки». Компании смогут продвигать свои сервисы, конкретные товары и услуги и скидки на них в новостных лентах пользователей с помощью специальной «карусели» с предложениями.

Пользователям стали доступны книги от приложения «ЛитРес», онлайн-консультации и запись к врачу от сервиса Doc+, сервис для оплаты услуг «Ростелекома», приложения для покупки билетов в кино и на концерты от сервисов «Киноход» и Ponominalu, оплата транспортной карты «Тройка» и штрафов ГИБДД. В будущем сервис планирует добавить на витрину пополнение счета мобильного телефона, доставку еды, покупку туристических путевок, продажу билетов на спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

Размер скидки будет зависеть от бизнес-модели партнера. Оплачивать услуги можно с помощью привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты. Доход от сервисов социальная сеть будет делить с разработчиками по схеме revenue sharing.

«Новая витрина позволит владельцам и разработчикам сервисов выйти на большую аудиторию «Одноклассников» и получить новые возможности для продвижения в соцсети с помощью системы фичеринга. С помощью приложений разработчики сервисов смогут по-новому взаимодействовать с пользователями: технологии ОК позволяют настроить отправку уведомлений в личные сообщения, интегрировать чат-ботов и создавать нативные реферальные программы», – сообщил директор по развитию бизнеса социальной сети Алексей Кашеваров.