Сервис поиска помощников для оказания различных бытовых услуг разработали стажеры соцсети

Соцсеть «Одноклассники» в ближайшее время представит новый сервис «Пчела» — онлайн-биржу платных услуг, которая позволит пользователям найти исполнителей мелких бытовых услуг, сообщают «Известия».

«Это экспериментальный проект, выполненный стажерами для «Одноклассников», сервис поиска помощников для оказания различных бытовых услуг», – сообщили в ОК.

Сервис касается таких услуг, как ремонт одежды, доставка посылок, уборка квартиры, перевозка мебели и прочее. Пользователь может указать, какую задачу должен выполнить подрядчик и за какую стоимость. На опубликованное объявление будут откликаться потенциальные исполнители. При желании они смогут предложить более низкую стоимость выполнения задания. Заказчик выберет понравившегося специалиста и согласует с ним детали.

Приложение будет доступно на мобильных устройствах. Проект относится к новым направлениям соцсети, и с момента запуска будет подвергаться анализу и наблюдению, а так же налаживанию обратной связи с заказчиками.

Подобный проект уже запускала компания «Яндекс». В сентябре 2014 года начал работу «Яндекс.Мастер», где в роли исполнителей могли выступать только компании, оказывающие бытовые услуги на рынке. Однако спустя год сервис прекратил работу.