Соцсеть поделилась данными о показателях 2017 года

В 2017 году «Одноклассники» зафиксировали 500 миллионов просмотров видео в сутки, рост мобильной аудитории и рост числа авторов публикаций на 20%. В компании успех связывают с активным развитием экосистемы сервисов и контента внутри социальной сети.

Общее количество зарегистрированных пользователей составило 330 млн человек. При этом число уникальных мобильных пользователей «Одноклассников» в месяц достигло 33 млн человек. По сравнению с декабрем 2016 года этот показатель вырос на 17%. Данные учитывают тех пользователей, которые заходили в «Одноклассники» только с мобильных устройств по всему миру. При этом по России количество мобильных пользователей сервисом в день в декабре 2017 года выросло на 11%.

В ОК появилось более 30 новых сервисов для пользователей и бизнеса, многие из которых стали первыми среди всех социальных сетей. Ключевым запуском года стали витрина сервисов и скидок, заказ товаров и услуг интернет-магазинов, сервис объявлений, альтернативные эмоции в дополнение к кнопке «Класс!», подписка на премьеры фильмов и сериалов, запуск трансляций в 4К, в том числе спортивных, первый в мире стриминг в разрешении Full HD в приложении OK Live.

«В 2017 году мы активно развивали сервисную платформу ОК, предоставляя инструменты для взаимодействия пользователей и бизнеса. Фактически мы начали выходить за пределы онлайна. Теперь пользователи могут не только общаться или находить интересный контент в соцсети, но и решать любые реальные потребности – такие, как заказ услуги, подача объявления или покупка товара. Благодаря этому выросла вовлеченность пользователей во взаимодействие с брендами и контентом. Качественного контента тоже стало больше: с помощью партнерской программы группы смогли сосредоточиться на своих публикациях, в ОК появились спортивные трансляции, продолжили активный рост видео, стриминг и киберспорт. В 2018 году мы продолжим развивать нашу сервисную платформу и контент в соцсети: в ОК появятся собственные сериалы и шоу, интеграция с популярными услугами и сервисами, а также новые инструменты для продвижения разных видов бизнеса», – сообщает Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники».