Росту способствовало появление новых рекламных форматов

В 2017 году «Одноклассники» увеличили на 36% доход от рекламы, который является главным драйвером роста всех доходов соцсети. Росту способствовало появление новых рекламных форматов, которое привело к повышению эффективности размещений.

Одним из самых быстрорастущих форматов в прошлом году стала видеореклама. Объем выручки ОК в этом сегменте увеличился практически в три раза — на 177%. Рекламодатели получили возможность использовать видео как для медийных размещений, так и для performance-маркетинга: в социальной сети появилась кликабельная видеореклама, которая может вести на сайт, страницу в магазине приложений или телефонный звонок. В итоге рост рекламодателей, которые размещают performance-видеорекламу через систему myTarget, составил 205%.

Доходы соцсети от размещения в мобильных форматах выросли на 32% по сравнению с 29% роста годом ранее. ОК запустили несколько новых мобильных форматов — в частности, полноэкранную рекламу Canvas, которая открывается в мобильных приложениях ОК как полноценная страница с видео, фотографиями, кнопками призыва к действию и перехода на сайт. Появилась и реклама с «активными кнопками» призыва к действию, инструмент для сбора заявок Lead Ads, продвижение карточек товаров и другие форматы.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: Доходы от видеорекламы уже несколько лет показывают стабильный рост. Видеосмотрение в ОК за 2017 год выросло на 60%, у нас появилось много профессионального видеоконтента и эксклюзивных трансляций, что способствовало и росту интереса к видео со стороны рекламодателей. В целом это соответствует тренду перераспределения бюджетов из TV в digital. Новые рекламные форматы, которые мы запустили в 2017 году, позволили повысить эффективность размещений рекламодателей, что способствовало росту всего рекламного направления ОК.

Элина Исагулова, вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group: В прошедшем году мы расширили не только выбор рекламных форматов, но и арсенал инструментов для работы с ними, а количество таргетингов достигло 400. Мы строго контролируем качество трафика и предлагаем рекламодателям доступ к результатам независимого аудита рекламы. Совокупность этих факторов привела к росту рекламной выручки Одноклассников по всем направлениям.

Напомним, российский рынок видеорекламы в 2017 году вырос на 24%, до 8,2 млрд рублей. Нарастили рекламные доходы в прошлом году и такие компании как Mail.Ru Group и Яндекс на 28% и 20% соответственно.

Год был отмечен резким ростом потребления видео на мобильных устройствах и увеличением спроса на аудит рекламного инвентаря со стороны брендов. В полной мере обе тенденции проявят себя в 2018 году, а рынок приблизится к 10 млрд. рублей, прогнозирует GPMD. По сравнению с этим годом темпы роста немного замедлятся и составят около 20%. Однако и такие показатели позволят видеорекламе оставаться в числе наиболее быстрорастущих медиасегментов Рунета.