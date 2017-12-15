С помощью обновленной формы можно создавать публикации с большим количеством материалов разного формата

Социальная сеть «Одноклассники» представила новые возможности авторам контента и запустила инструмент для создания лонгридов в веб-версии.

В новую форму можно добавить различные файлы, текст или опросы и легко менять их расположение, «перетаскивая» контент курсором в любое место текста. Авторы смогут загрузить сразу несколько фотографий и видео, после чего добавлять между ними текст, эмодзи и музыкальные треки. При этом переместить мультимедийные файлы в форму можно с помощью курсора из файловой системы компьютера.

Форма оптимизирована для работы на компьютерах любой мощности и быстро загружается даже при слабом интернет-соединении.Ранее «Одноклассники» уже запустили несколько новых функций для публикации личного контента в соцсети. В частности, пользователи получили возможность публиковать заметки с цветным фоном и крупным шрифтом, а также делиться настроениями. Это позволило вдвое увеличить количество публикаций.